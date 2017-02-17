Home Attualità Dragon Ball Super, Trama episodio 80: Il combattimento di Gohan, Anticipazioni

di Redazione 17/02/2017

A che punto siamo con gli episodi di Dragon Ball Super? Oggi vogliamo svelarvi direttamente la trama dell'Episodio 80 della famosa saga giapponese, grazie alle Anticipazioni che arrivano direttamente dalla madre patria. In questo episodio infatti ne vedremo delle belle, soprattutto perché i riflettori saranno questa volta puntati su Gohan, il figlio di Goku. Zeno ha infatti organizzato un importante torneo che vede come protagonisti Goku, Gohan e Majin Bu come rappresentanti dell'Universo 7 e i nemici Basil, Bergamo e Lavenda , soprannominati “il trio dei pericoli”, come rappresentanti dell'Universo 9. La lotta avrà inizio direttamente con Majin Bu, assistito dal pubblico dai due Zeno, stupiti del fatto che questi riesca a sorridere nonostante il suo iniziale svantaggio..Ma vediamo cosa accadrà direttamente nel corso dell'episodio 8o di Dragon Ball Super. Anticipazioni Dragon Ball Super: Gohan vs Lavenda Stando alle anticipazioni per l'episodio intitolato "Risveglia il tuo spirito combattivo dormiente! Il combattimento di Gohan!", i rappresentanti dell'Universo 7 sono davvero di ottimo umore dopo la vittoria al primo turno contro i tre nemici, tuttavia non dovranno sottovalutare l'avversario. Ed infatti questa sarà adesso una fase delicata: stando alla trama dell'episodio 80, Gohan dovrà vedersela proprio col più giovane del gruppo del "trio dei pericoli", ovvero colui che è chiamato "Lavenda il velenoso”. Per Gohan sarà una grande sfida perchè, dopo tanto tempo, potrebbe finalmente dare una dimostrazione del suo coraggio a suo padre. Quest'ultimo infatti non ha voluto fermarlo ma sembra assistere alla lotta del figlio molto orgoglioso. Chi vincerà lo scontro? E come riuscirà il "piccolo" Gohan a tenere testa al temibile nemico? Lo scopriremo insieme nelle prossime anticipazioni di Dragon Ball Super. Intanto vi ricordiamo che la serie va puntualmente in onda anche nel nostro Paese dal 23 dicembre su Italia 1.

