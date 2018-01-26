Poste Mobile, pagamenti con lo smartphone: come funziona il servizio?

Poste Mobile si rinnova, l'operatore mobile offrirà la possibilità di fare pagamenti con gli smartphone. Tra le novità anche l'intermediazione dei pagamenti per rafforzare il servizio nei confronti dei clienti business, retail e PA.

Poste Mobile intermediario pagamenti

Poste Mobile era un semplice Mvno (Mobile virtual netwoerk operator), parliamo al passato perché il futuro è molto vicino. Presto diventerà specializzato in pagamenti grazie alla riorganizzazione per stare al passo con i tempi. La strategia consentirà alla società di perseguire gli obiettivi di sviluppo e di avvicinare i clienti business, retail e PA. Il consiglio di amministrazione di Poste Italiane ha approvato negli scorsi giorni lo svincolo dal patrimonio Banco Posta di beni e rapporti giuridici che confluiranno in parte in un patrimonio destinato ai servizi di pagamento che saranno costruiti con la controllata Poste Mobile.

Integrazione sistemi di pagamento Poste Mobile

Questo piano studiato dall'azienda prevede che vengano integrate anche le attività dei sistemi di pagamento, digital banking e monetica. L'obiettivo è quello di rafforzare il servizio ibrido e procedere alla costituzione di un polo di offerta unico. Il Cda di Poste Italiane ha presentato istanza alla Banca d'Italia e ha aspettato di ricevere tutte le autorizzazioni necessarie per l'operazione. In seguito ha sottoposto all'assemblea di Posta la proposta di rimuovere il vincolo di destinazione relativo al patrimonio Banco Posta e all'insieme di beni e rapporti giuridici che costituiscono il ramo della monetica e dei servizi di pagamento che conferiranno di fatto in Poste Mobile. In seguito è arrivato anche il via libera per creare un nuovo ramo d'azienda per consentire a Poste Mobile di operare come Istituto di Moneta Elettronica (IMEL), e svolgere le attività di operatore mobile virtuale.