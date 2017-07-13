Caricamento...

Postepay bloccata via SMS, la truffa dell’estate 2017

Redazione Avatar

di Redazione

13/07/2017

Postepay Evolution bloccata: procedura corretta e truffa, ecco come procedere

Le segnalazioni di phishing non finiscono mai e questa volta sono relative a delle mail, ma oggi, 13 luglio 2017, c’è il picco degli SMS che sta giungendo dal numero 800300301 che intima di collegarsi a un sito Internet. A quanto pare, si tratterebbe di una truffa che gravita intorno al concetto della PostePay Evolution sospesa. Come molti avranno immediatamente percepito si tratta di un raggiro, e l’SMS che invita a sbloccare la situazione andando al sito contoposteitaliane.com: si scopre quindi che il dominio in questione è registrato a una società estera e che Poste Italiane non è assolutamente a conoscenza di questa procedura.

Rischi della truffa Postepay Evolution bloccata via SMS

Il rischio concreto è quello di rilasciare dati personali e quelli della carta di credito, in modo da arraffare ogni centesimo presente: è solo l’ultima in ordine cronologico della miriade di truffe online esistenti. Spesso i messaggi di questo genere giungono sulla casella e-mail, mentre stavolta i truffatori operano direttamente via SMS e addirittura via WhatsApp, sfruttando il fatto che la Postepay e la Postepay Evolution hanno un sistema di sicurezza che impiega il numero di cellulare. Il modus operandi è lo stesso: l’SMS avvisa l’utente che la Postepay è stata bloccata per questioni di sicurezza in seguito a transazioni strane e non autorizzate, e si invita a cliccare un link per confermare i dati e sbloccare la carta. Oggi, 13 luglio 2017, sono coloro in possesso della Postepay Evolution quelli a rischio di ricevere la segnalazione del blocco.  
