Prefisso unico per i call centre, a rischio 20mila posti di lavoro
di Redazione
14/08/2017
Disegno di legge al Senato per i call centre impegnati nel telemarketingL’approvazione al Senato del disegno di legge he permette l’istituzione del prefisso unico per tutti i call centre impegnati nel lavoro di telemarketing in Italia rischia di compromettere l’intero settore, mettendo a rischio la bellezza di 20mila posti di lavoro. A sostenerlo è la Assocontact, l’associazione che rappresenta le società che gestiscono servizi di Call Centre, sottolineando che il prefisso unico non risolverà certo il p problema dei telemarketing selvaggio.
Prefisso unico per i call centre contro il telemarketing selvaggioLe chiamate con le proposte commerciali si mischierebbero a quelle moleste, con un danno grave sia per il consumatore, sia per l’operatore telefonico, il quale non sarebbe messo nelle condizioni ottimali per svolgere il suo lavoro in maniera serena. Si attende che il disegno di legge passi anche alla Camera, e di fatto, le aziende di telemarketing non potranno contattare direttamente i propri clienti, gettando discredito all’intero settore. A queste ipotetiche condizioni, le aziende saranno costrette a investire su altre forme di vendita e altri canali. Il telemarketing è uno strumento utile per il supporto di beni e servizi, un comparto che dà lavoro a più di 20mila persone. Assocontact comunica che la Commissione Lavori Pubblici non ha voluto tenere conto delle nostre proposte, nonostante sia pronto a collaborare con le associazioni dei consumatori, gli operatori e i committenti nelle sedi istituzionali per risolvere il problema di chiamate moleste, ribadendo che l’associazione regolamenta le attività di telemarketing con risultati eccellenti. E sembra lontano l’accoro firmato con Assocontract e le associazioni di categoria per cercare di migliorare le condizioni dei lavoratori che appartengono a questo comparto strategico.
Articolo Precedente
Ricette economiche per il menù di Ferragosto
Articolo Successivo
I 5 riti portafortuna da fare a Ferragosto 2017
Redazione