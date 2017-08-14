I 5 riti portafortuna da fare a Ferragosto 2017

Magia a Ferragosto: quali sono i riti propiziatori più conosciuti?

Ferragosto è una festa magica al limite tra cristianità e riti pagani. Il 15 agosto 2017 molti di voi saranno in vacanza e ringraziate l’imperatore Auguto che nel 18 a.c. ha istituito le ferie augusti un periodo per celebrare il riposo dopo il raccolto. Se ci pensate Ferragosto è come il capodanno dell’estate e segna la fine della bella stagione, tutti hanno diritto a festeggiare e fare baldoria. Ai tempi dei romani i festeggiamenti si protraevano per più giorni senza alcuna distinzione tra classi sociali.

Nel bel paese sono tanti gli eventi associati a questa festa, per Ferragosto 2017 abbiamo predisposto una piccola e interessante guida con gli eventi più famosi. Nel giorno del 15 agosto ci sono molti riti legati alla luce e alla rinascita e anche alcuni portafortuna, 5 in particolare da fare per sperare che la nostra vita prenda una piega diversa se le cose non vanno proprio bene.

Cosa fare a Ferragosto? Riti magici e propiziatori

Il primo rito magico per Ferragosto è accendere un fuoco, per scacciare il male. Il fuoco segna tutti i momenti di passaggio tra le stagioni, il falò di Ferragosto non è solo un simbolo di divertimento ma serviva per ritardare l’inverno. Dove si festeggia questa ricorrenza, se non ci sono le fiamme ci sono le luminarie. A Ferragosto è d’obbligo fare un bagno, anche l’acqua è un elemento propiziatorio e purificatore. In Irlanda, anche se è freddissima, tutti fanno un bagno per evitare di avere problemi di salute, mentre gli antichi romani chiedevano la pioggia dopo la siccità estiva.

E se questi due riti propiziatori per Ferragosto 2017 vi sembrano banali aspettate e leggete. Secondo un’usanza di Marcopoulos nell’Isola di Cefalonia i serpenti escono dalle tane e si dirigono verso la chiesa della Madonna dei serpenti, accarezzarli portafortuna. Una leggenda narra che diversi secoli fa, durante un’invasione dei turchi, le monache chiesero la grazia alla Madonna di essere trasformate in serpenti. Sposandoci in Cina invece pare che Ferragosto sia il giorno migliore per trovare l’amore, qui si festeggia Quixi Festival, una specie di San Valentino, e le donne pregano di avere un matrimonio felice. Ultimo rito magico di Ferragosto è dare la mancia ai lavoratori, questo perché sempre in epoca Romana, i proprietari terrieri omaggiavano i contadini con monete perché segno di buon auspicio.