Preservativi Durex difettosi ritirati dal mercato

Preservativi Durex difettosi: qual è il problema dei profilattici?

Tre lotti sono stati ritirati anche in Italia

- DUREX REAL FEEL, Lotto n. 1000417778 (con scadenza dicembre 2020)

- DUREX NO LATEX, Lotto n. 1000419930 (con scadenza gennaio 2021)

- DUREX NO LATEX, Lotto n. 1000435193 (con scadenza gennaio 2021)

Tutti gli altri lotti Real Feel e No Latex, con simili scadenze, non risultano essere interessati. I servizi sanitari italiani hanno deciso di estendere questo ritiro soltanto ai tre sopraccitati lotti, garantendo a coloro che avevano già comprato profilattici appartenenenti a questi lotti un rimborso.

Diversi lotti contenentisono stati ritirati dal mercato. I profilattici, che non contengono il, non hanno superato il test shelf-life e per questo motivo rischiano di rompersi. Anche in Italia sono stati ritirati tre lotti, per lo stesso motivo. Il rischio, ha spiegato ladi utilizzare i preservativi Durex difettosi era relativo all'uso in avvicinamento alla data di scadenza. In assenza del lattice, in altre parole, il profilattico non avrebbe potuto garantire la massima sicurezza.Sono stati ritirati dal mercato diversi lotti contenenti. I profilattici erano già stati messi sul mercato ma, non contenendo il lattice Real Feel, non avevano superato il rigorosissimo(“periodo che dura dalla produzione alla vendita, nel quale è necessario mantenere intatta la qualità totale del prodotto”). Per questo motivo, i preservativi potrebbero diventare insicuri, dal momento che, avvicinandosi al periodo della loro scadenza, è più semplice la loro rottura. Così ha dichiarato la"I nostri profilattici sono destinati a fornire un metodo di contraccezione e prevenire la trasmissione di infezioni sessualmente trasmissibili attraverso una barriera che offre un vantaggio ai consumatori sensibili al lattice. Solo per i lotti di preservativi interessati da questo problema, potrebbe verificarsi un aumento del numero di preservativi che potrebbero rompersi durante l'applicazione o l'uso."Anche l'Italia è stata interessata dal richiamo di alcuni lotti contenenti. Tre sono, nello specifico, i lotti ritirati.