Prestiti Findomestic online, richiesta rapida ed erogazione veloce sul web
di Redazione
09/08/2017
Per i finanziamenti e per i prestiti online, anche di piccolo importo, Findomestic in Italia è uno dei leader nel credito al consumo ai privati ed alle famiglie. E questo perché i piccoli prestiti erogati da Findomestic possono essere richiesti anche con la procedura al 100% online, e quindi senza la necessità di doversi recare presso una filiale sul territorio, e con una burocrazia ridotta al minimo che rende rapida poi la concessione del credito al termine della classica fase di istruttoria. Per chiedere ed ottenere un prestito con Findomestic online basta andare sul sito Internet della società, calcolare la rata con il simulatore presente sul web nella home page, inserire i dati richiesti, caricare la documentazione al fine di avviare la fase di istruttoria, e firmare il contratto sempre via web grazie al servizio di firma digitale. Nel chiedere il prestito la Findomestic chiede al cliente di indicare il progetto di spesa finalizzato all'erogazione del credito, ad esempio per acquisto veicoli, per la casa o per immobili, per il tempo libero o per la copertura di altre spese come quelle per le cure mediche o per il pagamento di tasse o di spese legali. I requisiti di base per poter chiedere ed ottenere un prestito con la Findomestic sono la residenza nel territorio italiano, l'essere titolari di un conto corrente, un reddito dimostrabile ed un'età compresa tra i 18 ed i 75 anni. L'erogazione del credito avviene infatti con accredito su conto corrente bancario, a mezzo bonifico, presso la propria banca abituale, così come il rimborso del prestito avviene con addebito diretto delle rate mensili da pagare sempre sullo stesso conto corrente. Come sopra accennato, con la Findomestic è possibile chiedere pure piccoli prestiti, per importi a partire da soli 1.000 euro e comunque fino ad un massimo di 60 mila euro con il finanziamento fino al 100% del progetto di spesa e senza il bisogno di cambiare banca per ricevere l'intera somma e per rimborsare il credito erogato. Inoltre, i prestiti erogati dalla società di credito al consumo, appartenente al Gruppo BNP Paribas, sono flessibili in quanto il cliente può sfruttare le opzioni di Salto Rata e di Cambio Rata. Nel dettaglio, con l'opzione Salto Rata, che prevede la modifica gratuita e comunque dopo aver rimborsato le prime sei rate, si può spostare la rata mensile da pagare in coda al piano di ammortamento fino ad un massimo di 3 volte. Dopo aver pagato le prime sei rate del prestito, con l'opzione Cambio Rata, invece, si può variare, con un massimo di 1 volta al mese, l'importo della rata mensile da pagare dopo che, in sede di stipula del prestito, è stata fissata la Rata Base, quella inizialmente fissata al momento della richiesta del finanziamento, la Rata Bassa, quella minima sotto la quale non si può scendere, e la Rata Alta che è quella massima oltre la quale non si può aumentare l'importo della rata mensile da pagare.
