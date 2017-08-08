Home Scienza e Tecnologia Samsung galaxy note 8 info, quando sarà possibile acquistarlo?

di Redazione 08/08/2017

Per gli amanti della tecnologia ecco tutte le info relative all'uscita del Samsung galaxy note 8. Il nuovo telefono a breve arriverà nel mercato mondiale, ma quando sarà possibile acquistarlo? L'estate 2017 per la tecnologia si prospetta davvero interessante e piena di uscire. In queste settimane tra i telefoni più attesi dagli amanti della tecnologia troviamo l'iPhone 8 e il Samsung galaxy note 8. Qualche giorno fa Wall Street, dopo aver effettuato un'attenta analisi di mercato, ha annunciato un possibile ritardo nel mercato per il telefono di casa Apple motivo per cui gli stimatori di Android si chiedono se potrebbe succedere la stessa cosa per la nuova creazione di Samsung. Mentre il Huawei Mate 10 sta già facendo diverse conquiste, il Samsung galaxy note 8 non dovrebbe tardare la sua immissione nel mondo del mercato internazionale. I lavori sul nuovo cellulare sarebbero già finiti sa tempo, tanto che Samsung sta soltanto organizzando il tutto per la presentazione del nuovo modello. La conferma arriverebbe anche da alcuni "informatori" che non hanno annunciato nessun colpo di scena. La Samsung dunque non ha intenzione di deludere coloro che hanno addirittura già prenotato il proprio Samsung galaxy note 8. Dunque quando sarà possibile acquistarlo? Samsung galaxy note 8 sarà presentato a New York Gli amanti del sistema Android dovranno aspettare ancora qualche settimana prima di acquistare il Samsung galaxy note 8. Il telefono infatti sarà presentato su scala mondiale il prossimo 23 agosto a New York e, già dai giorni successivi, sarà possibile acquistare il Samsung galaxy note 8 in tutti i negozi di informatica.

