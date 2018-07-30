Home Attualità Previsioni meteo agosto, anticiclone africano in arrivo

di Redazione 30/07/2018

Siamo nel cuore dell'estate 2018 e il caldo non farà mancare la sua presenza in tutta la penisola italiana. Questo dicono le previsioni meteo agosto. In arrivo nello stivale un anticiclone africano. Il mese di agosto, infatti, sarà caratterizzato dal forte caldo, per il sopraggiungere dell’anticiclone africano. Questo farà sentire i suoi effetti già da i primi giorni del mese. Mediterraneo occidentale +40 gradi Fin da questi ultimi giorni del mese di luglio, la perturbazione africana, si sta espandendo su tutto il Mediterraneo occidentale. Ciò farà impennare le colonnine di mercurio, che raggiungeranno anche i +40 gradi. La situazione delle previsioni meteo agosto al Centro-Nord vedrà un costante aumento delle temperature, che raggiungeranno temperature al di sopra della media stagionale. La sensazione di afa sarà evidente secondo le previsioni meteo agosto. Nelle zone interne, invece, durante i pomeriggi sono previste delle instabilità dovute a dei temporali di calore. Agosto, anticiclone africano La tendenza sarà comunque che nei primi giorni del mese di agosto, l'anticiclone africano si estenderà e sarà sempre più evidente la sua presenza su tutta l’Europa occidentale. Il suo asse di azione inizialmente sarà collocato tra la Penisola Iberica e la Francia per poi estendersi verso il nord est fino ad arrivare alla penisola scandinava. Si unirà pertanto ad un altro campo di alta pressione, che dominerà su tutto il vecchio continente. Se al nord Italia le temperature saranno sopra la media al Sud le temperature saranno in linea alle medie stagionali. Previsioni meteo agosto Pertanto a causa dell'anticiclone africano, al Centro-Nord e quindi nelle zone prossime alla Pianura Padana vi sarà afa, alte anche le temperature previste che si nelle zone interne del centro, dove la colonnina di mercurio segnalerà, secondo le previsioni meteo agosto, +36/37 gradi. In Sardegna, la regione più calda, saranno raggiunti i 40 gradi. Le minime saranno sempre alte, e con difficoltà scenderanno sotto i 20 gradi. Un'ondata di calore, pertanto, lunga, anche se non vi saranno picchi e grandi differenze fra le varie parti del Paese.

