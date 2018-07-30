Home Salute L'amore influisce sul nostro corpo: ecco come

di Redazione 30/07/2018

L'amore ci cambia, e a quanto pare influisce pure sulla fisicità oltre che sulla psicologia, secondo degli studi. I neurotrasmettitori che connetto il piacere alla gioia subiscono un mix che non immaginiamo nemmeno. Lo stress si allenta, influenzato da baci, abbracci e anche dall'attività sessuale. Innamorarsi cambia davvero il nostro corpo? Tra le prime situazione scaturite dall'essere innamorati, si verifica un abbassamento della pressione sanguigna nelle persone che di norma la tengono alta. Ipertensione e pressione alta sono sintomi seri che possono comportare problemi cardiaci anche di gran lunga seri. Alcuni studi hanno messo in evidenza come le persone che sono parte di una love story ben appagante siano meno propense a viaggiare con pressione alta rispetto ai single. Ancora, essere innamorati spinge il corpo alla produzione di più dopamina, neurotrasmettitore che vigila sulle sensazioni di piacere e appagamento. Alcuni studi pensano che una conseguenza, tra le tante, di un tale sentimento è la più bassa percezione del dolore. Allo stesso tempo,pare che durante l'innamoramento si attivino alcuni recettori correlati alle dipendenze: in tal caso,si diventa dipendenti dal proprio sentimento e dalla persona amata. Innamorarsi: come il corpo va in subbuglio Ci sono persone per cui l’innamoramento e l’inizio di una storia sono indici di forte stress. Questo succede quando il corpo aumenta la produzione di cortisolo, ormone associato allo stress. È proprio da esso che scaturiscono sintomi come il battito del cuore accelerato, o le cosiddette ‘farfalle allo stomaco’. Tuttavia, con il trascorrere dei mesi i livelli di questo ormone cominciano di nuovo a regolarizzarsi, e si mantengono bassi nel corso del tempo. Inoltre, con il trascorrere del tempo e con il rafforzarsi della propria storia comincia un aumento dei livelli di ossitocina, un neurotrasmettitore legato a sintomi come calma, tranquillità, sicurezza. La sua produzione accresce nello specifico quando ci si bacia, ci si abbraccia, o si fa l'amore.

