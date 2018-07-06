Home Attualità Previsioni meteo weekend, che tempo farà a luglio?

di Redazione 06/07/2018

L’estate 2018 è cominciata tardi, ma dopo le perturbazioni che hanno investito lo stivale nel mese di giugno, è arrivato il caldo di questi ultimi giorni. Ma vediamo quali sono le previsioni meteo weekend e successivamente vediamo che tempo farà a luglio. Meteo weekend L’Italia, da un punto di vista metereologico sarà spaccata in due parti, infatti le previsioni meteo weekend dicono che il Nord sarà colpito da temporali, mentre il Centro e il Sud saranno avvolti da un caldo africano. Così pertanto il primo fine settimana di luglio. Le correnti settentrionali avranno una certa valenza e saranno causa di una instabilità metereologica che si estenderà dai versanti alpino e prealpino fino ad arrivare in pianura. Previsione meteo: anticiclone nordafricano Andrea Vuolo di 3B Meteo ha spiegato le previsioni meteo del primo weekend dicendo che "Al Nord, le correnti settentrionali, che hanno iniziato a soffiare già all'inizio di questa settimana, porteranno temporali. E manterranno le temperature più fresche. Mentre il Sud continuerà a fare i conti con il gran caldo portato dall'anticiclone nordafricano". Situazioni temporalesche interesseranno, pertanto il Nord del Paese, anche con fenomeni improvvisi previsti specialmente in Veneto ed Emilia Romagna e, soprattutto, sul versante di Nord Ovest di Piemonte e Lombardia. Le temperature saranno comprese tra i 28° e i 32°. Temperature comprese tra 29° e i 32° L’instabilità metereologica interesserà, secondo le previsioni meteo weekend, anche le regioni del centro dell’Appennino. Dei temporali di calore, anche di forte entità, potrebbero verificarsi in Toscana, Marche, Umbria e sui rilievi delle regioni Lazio e Abruzzo. Situazione meteo differente invece per quanto riguarda le zone costiere, dove è previsto un cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso. Per quello che riguarda le temperature saranno comprese tra i 29° e i 32°, in aumento nelle zone interne. Sud: cielo sereno o poco nuvoloso Nelle regioni del Sud della Penisola, la situazione prevista è di un cielo sereno o poco nuvoloso. L’azione dell’anticiclone nordafricano si rafforzerà e gli effetti saranno evidenti. In Sicilia ed in Sardegna, infatti, sono previsti i maggiori aumenti di temperatura che si saranno raggiungerà valori compresi tra i 33° e i 35°, poco mossi i mari.

