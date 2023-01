Jacinda Ardern lascia la carica di primo ministro della Nuova Zelanda prima delle elezioni di quest’anno poiché non ha “abbastanza energie per altri quattro anni”.

La prima ministra neozelandese Jacinda Ardern annuncia le sue dimissioni

La prima ministra della Nuova Zelanda Jacinda Ardern ha annunciato le sue dimissioni, dichiarando ai media locali di non avere più abbastanza energie per governare adeguatamente il Paese.

“Credo che guidare un Paese sia il lavoro più privilegiato che si possa avere, ma anche uno dei più impegnativi. Non si può e non si deve fare il lavoro se non si ha il serbatoio pieno, più un po’ di riserva per i compiti imprevisti e non programmati che inevitabilmente si presentano. Riflettendoci quest’estate, so di non avere più quel surplus di energia per fare bene il mio lavoro“

L’annuncio della premier neozelandese arriva mentre i sondaggi indicano che il suo partito laburista dovrà affrontare un percorso difficile per la rielezione il 14 ottobre. I parlamentari laburisti voteranno per eleggere il suo sostituto domenica 22 gennaio.

Jacinda Ardern, 42 anni, ha dichiarato di essersi presa del tempo per considerare il suo futuro da premier durante la pausa estiva del Parlamento, sperando di trovare il cuore e l’energia per continuare a ricoprire il ruolo. “Ma sfortunatamente è stato così, e continuando renderei un disservizio alla Nuova Zelanda“, ha detto la PM ai giornalisti.

La prima ministra si dimetterà ufficialmente entro il 7 febbraio. Se nessun aspirante successore otterrà il sostegno dei due terzi del partito, il voto andrà ai membri laici del partito laburista.

Jacinda Ardern: la premier più giovane di sempre

Jacinda Ardern è diventata la donna capo di governo più giovane di sempre quando è stata eletta primo ministro della Nuova Zelanda nel 2017, all’età di 37 anni.

Ha guidato la Nuova Zelanda attraverso la pandemia di Covid-19 e la conseguente recessione economica, le sparatorie alla moschea di Christchurch e l’eruzione vulcanica di White Island.

“Questi eventi sono stati faticosi a causa del loro peso e della loro natura continua. Non c’è mai stato un momento in cui ci siamo sentiti come se stessimo semplicemente governando”

La premier Ardern ha affermato che gli ultimi cinque anni e mezzo sono stati i “più appaganti” della sua vita, ma guidare il Paese durante la crisi è stato difficile.