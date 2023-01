Julian Sands è scomparso: l’attore è disperso sulle montagne della California

L’attore britannico Julian Sands è stato dichiarato disperso dopo un’escursione sulle montagne a nord di Los Angeles, California.

Julian Sands è scomparso: l’attore britannico è disperso in California

L’attore britannico Julian Sands è stato dichiarato disperso dopo aver fatto un’escursione sulle montagne a nord di Los Angeles, California. È successo venerdì scorso nella zona di Baldy Bowl, c’era cattivo tempo sulle montagne di San Gabriel.

La polizia ha riferito che le squadre di soccorso a terra hanno interrotto le ricerche durante il fine settimana a causa del rischio di valanghe, ma hanno proseguito con droni ed elicotteri.

Per settimane, infatti, la California è stata colpita da tempeste molto violente che hanno causato diverse vittime.

Il dipartimento dello sceriffo della contea di San Bernardino ha dichiarato che quando le condizioni meteo saranno più sicure per le squadre di soccorso, riprenderanno le ricerche. Il dipartimento afferma di aver risposto a 14 chiamate nelle ultime quattro settimane dal Monte San Antonio, conosciuto localmente come Monte Baldy, e nell’area circostante. Le forze dell’ordine hanno avvertito gli escursionisti di “stare alla larga” da quella zona. Solo la scorsa settimana, una donna, escursionista esperta, ha perso la vita proprio sul Monte Baldy.

“È estremamente pericoloso e anche gli escursionisti esperti si mettono nei guai”, ha detto il dipartimento. Le squadre di soccorso, oltre Julian Sands, stanno cercando anche un altro escursionista disperso, un americano, scomparso sulle stesse montagne.

Julian Sands, 65 anni, è noto per le sue interpretazioni in film e fiction televisive molto popolar,i tra cui “A Room With A View”, “24” e “Smallville”. In passato, Sands ha menzionato più volte la sua passione per l’escursionismo e l’alpinismo.

La scomparsa dell’attore britannico è stata denunciata intorno alle 19:30 ora locale di venerdì 13 gennaio. Le squadre di ricerca e soccorso del dipartimento hanno risposto alla segnalazione e hanno avviato una ricerca, che però è stata ostacolata da allerte meteorologiche e condizioni difficoltose di percorrenza del sentiero. Una nota del dipartimento dello sceriffo della contea di San Bernardino assicura comunque che le ricerche proseguono con elicotteri e droni.