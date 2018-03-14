Home Scienza e Tecnologia Profili invisibili su WhatsApp, quando arriva il nuovo aggiornamento?

di Redazione 14/03/2018

Carissimi lettori a breve potrebbe arrivare un'altra importantissima novità per il mondo delle chat room... Mi piacerebbe l'idea di poter utilizzare dei profili invisibili su WhatsApp? Secondo le notizie però dovremmo attendere ancora un po' prima di poter utilizzare questa nuova estensione. Ma quando arriva il nuovo aggiornamento? WhatsApp profili bannati Durante questi ultimi mesi sono diverse le notizie che vedono come protagonista WhatsApp, l'app di messaggistica più utilizzata al mondo. Tra le ultime news abbiamo avuto modo di leggere WhatsApp ha deciso ha di prendere una misura abbastanza ferrea per i profili bannati. Secondo quanto diffuso sembrerebbe che diversi utenti abbiano iniziato a fare un uso improprio di WhatsApp, inviando pacchetti virus che poi potrebbero riuscire a entrare nel computer attraverso WhatsApp web. Chat segrete su WhatsApp Tra le novità che riguardano WhatsApp troviamo anche la possibilità di realizzare delle chat segrete, oltre che togliere la possibilità ad alcuni dei nostri contatti ti potrei rispondere appunto all'interno una chat di gruppo. La nuova funzionalità di WhatsApp fin da subito ha catturato l'attenzione dei fanatici della privacy, oltre che l'attenzione di coloro che odiano intromissioni inutile all'interno della chat di gruppo. L'aggiornamento in questione non è stato reso ancora disponibile per l'Italia, per il quale probabilmente dobbiamo attendere l'arrivo della prossima estate. Profili invisibili è possibile? Rullo di tamburi da qualche ora è arrivata la notizia che ha reso felici gli utenti di WhatsApp. A breve sarà possibile avere dei profili invisibili sulla chat room. La domanda che in molti lettori adesso si staranno ponendo è: com'è possibile creare profili invisibili su WhatsApp? Al momento purtroppo non sono stati forniti grandissimi i dettagli dal quartier generale dell'app, ma per poter realizzare dei profili invisibili sarà sufficiente fare in modo che i gruppi ho le persone, con le quali si vuole. parlare in tutta serenità, dovranno essere memorizzati in una parte speciale del telefono che rende invisibile vostro numero. Successivamente WhatsApp provvederà a non mostrare i vostri dati, ovvero foto e numero di telefono, alle persone che vengono inserite in questa cerchia ristretta.

