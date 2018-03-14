Home Intrattenimento Uomini e Donne anticipazioni, Jeremias Rodriguez sarà il nuovo tronista?

di Redazione 14/03/2018

Anche oggi si torna a parlare di Uomini e Donne anticipazioni... Attenzione, attenzione, perché nel villino delle news non troviamo gli attuali tronisti ma bensì un altro personaggio già noto al mondo della televisione. Jeremias Rodriguez nuovo tronista sì o no? Mariano Catanzaro e Federica insieme? Durante questa settimana abbiamo avuto più volte modo di parlare di Mariano Catanzaro. Nel corso delle ultime puntate di Uomini e Donne, come molti di voi avranno notato, il tronista è stato ampiamente criticato per aver baciato tutte le sue corteggiatrici. A lanciare la bomba è stata proprio Federica che, stanca di questo atteggiamento, ha deciso di abbandonare il programma di Maria De Filippi. Giorni fa sui social della ragazza Infatti era possibile: "in giro non mi ci faccio prendere più...". Secondo alcuni rumors però Federica potrebbe essere già tornata alla corte di Mariano Catanzaro, la conferma di quanto detto sarebbe arrivata attraverso un post pubblicato sempre dalla corteggiatrice: "Abbi il coraggio di riprovare, non sempre le cose vanno male". Jeremia Rodriguez nuovo tronista di Uomini e Donne? Mentre l'ultima fase del trono classico di Uomini e Donne sembra essersi animata sempre di più, Ivan del programma Sono alla ricerca di nuovi salienti gossip, soprattutto per quanto riguarda il fratello di Belen ovvero jeremias Rodriguez. Molti rumors vogliono ex gieffino vip come nuovo tronista di Uomini e Donne. La notizia è stata protagonista universi Magazine di gossip, ma non sarebbe mai stata ufficializzata. La domanda quindi per i fan dei Rodriguez resta sempre pubblicate nei vari social: Jeremias Rodriguez sarà il nuovo tronista di Uomini e Donne? Uomini e Donne Cambia musica? Nell'arco di queste ultime ore però è stata diffusa una brutta notizia per i fan di Uomini e Donne e di Jeremias Rodriguez. Sembrerebbe che il fratello di Belen avrebbe avanzato una richiesta atipica alla redazione di Maria De Filippi. Il fratello di Belen arriva Uomini e Donne cambia musica? Ebbene sì, alla base di un ipotetico rifiuto di Jeremias Rodriguez ci sarebbe proprio una richiesta definita quasi assurda, riguardante il cambio musica durante la presentazione del suo trono invece della sigla che da anni contraddistingue il programma. Jeremias Rodriguez vorrebbe "un'altra musica per lui"... Ma la redazione non molla e pare che il ragazzo abbia rispedito al mittente l'offerta del trono classico.

