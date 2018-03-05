Protesi al seno difettose in centro estetico low cost: video Le Iene

Una clinica low cost di Reggio Emilia ha distrutto la vita di 20 ragazze. La denuncia in un servizio de Le Iene. Le pazienti inviavano delle foto con Whatsapp, prima e dopo l'intervento non sono mai state visitate. La struttura ha negato tutto.

Foto Whatsapp per l'intervento al seno

Le Iene questa volta hanno deciso di indagare sul caso di una clinica estetica low cost di Reggio Emilia. Sono 20 le ragazze che si sono rivolte alla struttura per un intervento di chirurgia al seno ma sono finite nelle mani delle persone sbagliate perché le protesi erano difettose. Le pazienti non sono mai state visitate prima e dopo l'intervento, hanno solo inviato delle foto con Whatsapp. Al risveglio le ragazze hanno subito il trauma, una di loro ha raccontato che i due seni erano diversi e sformati. Un'altra invece non sente la pelle liscia e con il passare del tempo la situazione peggiora non solo a livello estetico, c'è chi avverte dolore e deve prendere antidolorifici, chi ha la sensazione che le protesi al seno “entrino” nelle costole.

Mastoplastica additiva, quale costo?

Le vittime hanno raccontato che hanno speso 3200 euro per questo intervento, la metà di quanto chiesto da una struttura specializzata dove operano medici professionisti. La struttura ha spiegato che i bassi costi sono legati al fatto che hanno una loro sala operatoria, spesso i chirurghi estetici operano in quelle degli ospedali privati. La situazione è davvero surreale perché le pazienti si sono accorte da sole del disastro. Le Iene hanno anche consultato un esperto per valutare la situazione delle ragazze e il professionista ha riferito che c'è stata una mancanza di serietà da parte della struttura. I chirurghi di Reggio Emilia però sono convinti dell'ottimo risultato ottenuto, accusando persino le ragazze di essere delle bugiarde, eppure l'esperto ha evidenziato gli errori grossolani e nel video de Le Iene si vede chiaramente che il seno di queste ragazze è stato rovinato.