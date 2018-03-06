Fabrizio Corona torna in carcere per i video su Instagram?

Fabrizio Corona chiede giustizia e lo fa a modo suo, indossando felpe e t-shirt con un messaggio in codice. Ieri vi abbiamo spiegato il significato di Adalet ma l'atteggiamento che sta assumendo l'ex re dei paparazzi fuori dal carcere potrebbe portarlo nuovamente dietro le sbarre.

Corona sfida i giudici

È chiaro che Fabrizio Corona sta sfidando i giudici, il suo desiderio di giustizia prevale su tutto il resto ma le mosse false potrebbero costargli la libertà. Corona nelle sue arringhe in Tribunale ha dimostrato la sua innocenza e che è cambiato ma quello che sta succedendo in questi giorni ci fa pensare che “il lupo perde il pelo ma non il vizio”. Fabrizio deve aspettare il 27 marzo, giorno in cui i giudici decideranno se confermare o meno il provvedimento di scarcerazione. Dopo due vittorie per Fabrizio Corona potrebbe arrivare una sconfitta e soprattutto potrebbero riaprirsi le porte del Carcere di San Vittore.

“Deve tornare dietro le sbarre”

La Procura generale di Milano, come riporta TgCom24, ha chiesto la revoca dell'affidamento terapeutico che è stato concesso a Fabrizio Corona perché ha violato le prescrizioni. Il sostituto Procuratore Generale Antonio Lamanna ha chiesto che torni in carcere e su questa istanza sarà chiamato a decidere il giudice del Tribunale di Sorveglianza Simone Luerti. Ricordiamo che Fabrizio Corona è uscito dal carcere il 21 febbraio, il giudice Luerti ha accolto la richiesta di affidamento terapeutico presentata dagli avvocati ma gli ha vietato di usare i social network, diffondere immagini, e autorizzare altre persone alla diffusione. Come sappiamo però è apparso un video su Instagram e il settimanale Chi ha pubblicato le foto di Corona e la fidanzata Provvedi.

L'avvocato Ivano Chiesa ha precisato che le immagini sono condivise dallo staff e non da Fabrizio Corona, per questo la richiesta della procura lo ha lasciato senza parole. Un video su Instagram pubblicato dallo staff non è come “un'intervista in diretta su Canale 5”. Intanto è arrivato il cartellino giallo e Corona deve stare attento.