di Redazione 29/09/2017

Provaci ancora prof 7 ha deciso di emozionare tutti i telespettatori, riuscendo a battere con un boom di ascolti anche il programma di Bonolis, Chi ha incastrato Peter Pan?. Le anticipazioni della prossima settimana però sembrano essere più allegre e parlano già di una nuova fiamma per Renzo. Provaci ancora prof 7 anticipazioni, La morte Carmen Provaci ancora prof 7 questa settimana si è concentrata sulla morte di Carmen, ex compagna di Renzo dalla quale ha avuto anche un figlio. L'architetto da qualche tempo aveva iniziato a seguire la progettazione di un nuovo cantiere legato alla ndrangheta piemontese, in occasione del quale ha anche conosciuto il nuovo fidanzato Paolo Trevisan che lavorava in qualità di infiltrato. Le indagini però nell'arco del tempo si sono dimostrate sempre più pericolose per Carmen, tanto che Paolo Trevisan ha cercato in ogni modo di mettere in salvo la donna... Ma proprio nel momento in cui l'obiettivo sembrava essere vicino, ecco che Carmen viene uccisa con un colpo di arma da fuoco e su precisione. Un delitto richiesto su commissione per insabbiare le indagini. Provaci ancora prof 7 anticipazioni, Renzo dopo Carmen Renzo dopo Carmen purtroppo sembra essere entrato in un limbo senza via d'uscita. L'immagine più toccante dell'ultima puntata di Provaci ancora prof 7 mostra infatti Renzo impegnato a guardare suo figlio insieme alla nipotina. In un momento di concentrazione Renzo ha la sensazione di vedere Carmen che abbraccia il figlio, gli sorride e con uno sguardo complice gli dice quasi addio. Secondo alcune anticipazioni però sembra che l'uomo dopo la morte dell'architetto spagnolo comincerà ad avvertire il forte peso delle responsabilità di padre, un mix di pensieri che lo porterà ad avere crisi di panico. Il malessere psicologico però lo porterà a chiedere aiuto proprio a Camilla. Nuova crisi con Gaetano in arrivo? Provaci ancora prof 7 anticipazioni, nuova fiamma per Renzo Le anticipazioni della prossima puntata di Provaci ancora prof 7 però parlano anche di una nuova fiamma per Renzo, che tra l'altro è una vecchia amica di Camilla. La cosa a quanto pare desterà qualche piccolo fastidio proprio a Camilla che inizierà a provare una strana gelosia per Renzo. La prossima settimana infatti potremmo assistere a un riavvicinamento proprio tra Renzo e Camilla... Che sia in arrivo una nuova crisi con Gaetano in procinto del trasferimento a Napoli?

