Home Intrattenimento Lucio Battisti 29 settembre, anniversario importante per Mogol

Lucio Battisti 29 settembre, anniversario importante per Mogol

di Redazione 29/09/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Nel mondo della musica italiana la giornata di oggi è una data davvero particolare... La fine del mese di settembre riporta alla memoria il brano 29 Settembre, storico brano dell'Equipe 84 che oggi compie un anniversario importante per Mogol e Lucio Battisti Lucio Battisti e Mogol 29 Settembre Gli anni d'oro della musica italiana senza ombra di dubbio sono segnati dalla connubio Mogol e Lucio Battisti. Sono tantissimi i brani firmati dai due cantautori che hanno cambiato il modo di concepire la musica e non solo... Una delle canzoni più significative che porta la firma appunto di Lucio Battisti e Mogol è proprio 29 Settembre, la quale oggi ha letteralmente invaso le bacheche social di migliaia di utenti sul web. Ma quanti di voi conoscono realmente la storia del brano 29 Settembre? Lucio Battisti e Mogol 29 Settembre, 50 anni dopo Lucio Battisti e Mogol, come accennato poco fa, sono senza ombra di dubbio il connubio che più rappresenta la musica italia anche nel mondo. Dopo anni di collaborazione e successi i due si sono separati per seguire strade differenti, Mogol ad esempio una volta chiuso il sodalizio con Battisti ha firmato la nuova versione di Oro portata al successo da Mango. Oggi però Mogol e Lucio Battisti festeggiano i 50 anni di uno dei brani più belli di sempre, ovvero 29 Settembre portata al successo dal gruppo Equipe 84. Lucio Battisti e Mogol, la nuova raccolta Il cinquantesimo anniversario del brano 29 Settembre però porta con se un'importante annuncio per gli amanti di tutta la musica firmata da Lucio Battisti e Mogol. A breve infatti verrà immesso nel mercato musicale nazionale e internazionale un cofanetto composto da quatto cd e 8 lp che contengono i brani più belli e importanti scritti dal duo artistico e cantati da Lucio Battisti. Per avere ulteriori dettagli però non resta che aspettare le prossime settimane per scoprire appunto il nome della raccolta e dove acquistarla.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp