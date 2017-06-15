Prove Invalsi 2017 terza media: tracce e soluzioni domande italiano e matematica

Esami di terza media 2017: ultime Invalsi, dal prossimo anno si cambia. Le soluzioni alle domande di matematica e italiano

Ci siamo! Alle ore 8:00 di oggi 15 giugno 2017 sono stati aperti il plichi delle prove Invalsi e alle 8:30 gli studenti di terza media hanno iniziato l’esame. Le prove Invalsi 2017 sono le ultime, dal prossimo anno infatti il test verrà svolto ad aprile e non verrà accorpato all’esame di terza media, inoltre il risultato non inciderà sul voto finale. Così come per la maturità, alle Invalsi è vietato usare il cellulare e sono banditi smartphone e tablet, quindi sono pochissimi i dettagli che trapelano dalle scuole. Gli studenti si chiedono su Twitter se le domande di italiano e matematica delle prove Invalsi 2017 sono difficili e quali potrebbero essere le soluzioni al test elaborato dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema scolastico. Le soluzioni delle prove Invalsi 2017 non arriveranno prima di oggi pomeriggio, quindi vi suggeriamo di mettervi l’anima in pace per il momento.

Il test di matematica è la prima delle prove Invalsi 2017 e ha una durata di 75 minuti, seguono 15 minuti di pausa per concedere agli studenti di rilassarsi prima di riprendere con il test di italiano. Alle ore 11:15 ci sarà la consegna e la nuova caccia alle soluzioni del test Invalsi 2017 per la terza media. Le domande delle prove Invalsi sono uguali per tutti gli studenti italiani ma sono disposte in maniera diversa sul foglio quindi se copiate dal vostro amico rischiate di sbagliare tutto. Nel test Invalsi di matematica ci sono domande di: Geometria, Analisi di dati e grafici, Probabilità, Percentuali, proporzioni, Formule, Calcoli e misure, Previsioni, Relazioni e funzioni, Problemi.

Per non sbagliare dovete essere molto preparati perché se lo scoglio più difficile vi sembreranno i calcoli, quando vi troverete davanti il test di italiano ci saranno 10-15 quesiti di grammatica a risposta aperta o chiusa. Anche per le prove Invalsi 2017 gli argomenti saranno analisi grammaticale e analisi logica. Sempre per quanto riguarda il test di italiano, non mancherà la parte relativa alla comprensione del testo con domande a risposta multipla. Non essendo ammesso l’uso del vocabolario per gli studenti di terza media, è davvero impossibile copiare ai test Invalsi 2017. Vi aspettiamo nel pomeriggio per commentare insieme le prove Invalsi 2017 e per conoscere tutte le soluzioni ai test di matematica e italiano.