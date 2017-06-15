Caricamento...

Uomini e Donne news: bufera su una ex corteggiatrice

di Redazione

15/06/2017

Mentre non si placano le polemiche tra l'ex tronista di Uomini e Donne Claudio Sona e Juan Sierra,il suo ex storico fidanzato che lo accusa di aver mentito sulla sua situazione sentimentale quanto è arrivato nel dating show di Canale 5, un'altra ex corteggiatrice è finita nella bufera sempre per lo stesso motivo: Lei è Giorgia Pisana, che a Uomini e Donne ha corteggiato Marco Cartasegna e nelle ultime ore è finita nel mirino della critica. Da qualche giorno infatti la bella Giorgia ha ufficializzato il ritorno di fiamma con il suo ex fidanzato, il calciatore Aiman Napoli che lei aveva lasciato poco prima di entrare a Uomini e Donne, ma un post del ragazzo ha fatto dubitare della loro buona fede. In un post su Instagram infatti ha scritto che lui preferisce aspettare di vedere quello che una persona fa “con la certezza che sarebbe tornata”. Ma come faceva Aiman a sapere, si chiedono in molti, che Giorgia sarebbe tornata da lui visto che avrebbe potuto essere la scelta di Marco Cartasegna? Successivamente, travolto dai commenti negativi, il ragazzo ha confermato che la storia con l'ex corteggiatrice era finita poco prima della sua partecipazione a Uomini e Donne e la sua era soltanto una speranza legata al fatto che lei potesse di nuovo cambiare idea tornando sui suoi passi per riprendere una storia che gli aveva lasciato molto. Basterà questa spiegazione per mettere a tacere le voci di disonestà da parte della Pisana?
Prove Invalsi 2017 terza media: tracce e soluzioni domande italiano e matematica

Terremoto Macerata, nessuna scossa solo un errore

Redazione

