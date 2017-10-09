Pull a pig, gioco online che umilia le ragazze: rischi e pericoli

Pull a pig è un nuovo gioco online tra ragazzi che ha come unico scopo quello di adescare una ragazza brutta e grassa e di deriderla dopo averle fatto credere di essere innamorati. La prima vittima è un'inglese di 24 anni, ha scoperto di essere stata pigged da quello che credeva il suo fidanzato invece è stata usata e raggirata.

Il caso di Sophie Stevenson vittima di Pull a pig

Pull a pig è un nuovo gioco online che non ha nulla a che vedere con i giochini passatempo visto che miete delle vittime. La prima si chiama Sophie ed è una ragazza inglese di 24 anni che aveva conosciuto un ragazzo a Barcellona. Jessie ci prova con Sophie che, ignara di tutto, si innamora. La storia continua nonostante la distanza ma la verità viene fuori durante un viaggio ad Amsterdam. Sophie Stevenson era convinta che avrebbe passato un po' di tempo con il suo fidanzato e mentre aspettava il suo arrivo ha ricevuto questo messaggio: You were pigged! Jessie si era avvicinato a Sophie solo per la sfida lanciata dagli amici. Pull a pig è una gara per conquistare la ragazza più brutta e portala a letto.

Sophie era scioccata e distrutta dal dolore e prima di prendere un aereo ha scritto un messaggio a Jessie, accusandolo di essere crudele. Poco dopo però è stata bloccata. Una verità durissima da accettare che non ha nulla a che vedere con quelle dei film tipo 'La verità è che non gli piaci abbastanza'. La 24enne inglese voleva raggiungere il suo amore ed era felicissima così come ha raccontato anche la madre.

Cybebullismo: le donne vittime di violenza in rete

Pull a pig (Attirare un maiale) non è l'unico gioco che bullizza le donne, qualche tempo fa Independent ha parlato di Fat girls rodeo (Il rodeo delle ragazze grasse). In tutti e due i casi le ragazze vengono paragonate ad animali da catturare, vince il gioco chi attira la ragazza più brutta. Una delle giustificazioni di alcuni bulli che si divertono con questi giochi e che vogliono solo farsi due risate. Il bullismo viene minimizzato e ridotto a divertimento, un'occasione per ridere, evidentemente le barzellette di Pierino hanno fatto il loro tempo e oggi vengono prese di mira le donne. 'Peccato' che simili comportamenti siano da 'ominicchi' e perseguibili legalmente, mentre ragazze come Sophie vengono elogiate dal web.