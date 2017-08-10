Torino, niente lavoro di cassiera per Chiara: sta con un africano
di Redazione
10/08/2017
Il commerciante non si fida del fidanzato nigerianoUna ragazza di 18 anni, Chiara, residente in un paese in provincia di Vercelli, si era candidata per un lavoro di commessa in un negozio di musica a Torino. Il titolare, sfogliando il profilo Facebook della ragazza, ha scoperto che era fidanzata con un ragazzo di colore e la sua reazione ha spinto Chiara a rendere tutto pubblico.
Razzismo a Torino, commerciante non dà lavoro a ragazzaChiara aveva pubblicato un annuncio su una pagina Facebook dedicata a cerco-offro lavoro: un negoziante le aveva chiesto di inviargli il curriculum via mail. Dopo un breve scambio di posta elettronica, la ragazza ha pubblicato i vari messaggi per sottolineare il comportamento del negoziante nei suoi confronti e di quelli del suo ragazzo, reo di essere di pelle nera, ma in linea con atteggiamenti simili che, purtroppo, sono riscontrabili in tutta Italia. In pratica, dopo avergli inviato il curriculum, Chiara era in attesa di ricevere una risposta affermativa per il lavoro di cassiera, invece il negoziante le ha detto che non è la persona giusta per il suo negozio, consigliandole caldamente di cambiare le foto del suo profilo per non evidenziare il suo rapporto amoroso. Il fidanzato Oliver è di origine nigeriana. La 18enne ha cercato di mantenere la calma e rispondere gentilmente, pur manifestando disapprovazione, ma poi la rabbia ha preso il sopravvento, spingendo il negoziante a dire che per lui può uscire anche con il Mostro di Firenze, ma non affiderebbe mai la cassa a una che divide la sua vita con un africano.
