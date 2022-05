Quali infissi scegliere per arredare una casa in stile moderno

Non sapete quale infissi scegliere per una casa moderna? Ebbene, in commercio vi sono tantissime tipologie d’infissi tra cui si può scegliere, che di certo sono in grado di fare la differenza. Però, al di là di quella che è la loro bellezza estetica, è anche importante capirne la funzionalità. Ad esempio, per le case in stile moderno, l’ideale è optare per i serramenti in alluminio che, grazie all’uso di questi materiali, sono molto sottili e quindi restituiscono il giusto design, garantendo anche una funzionalità positiva. Per una casa in stile più rustico invece, dovete optare per quelli in legno. Scopriamo insieme come scegliere in maniera adeguata gli infissi per un contesto moderno e come valutare le caratteristiche più adatte alle vostre esigenze.

I criteri con cui scegliere i giusti infissi

Se volete scegliere gli infissi giusti per la vostra abitazione dovete valutare nel dettaglio, innanzitutto, quali sono le condizioni dell’ambiente in cui vivete. Se è oppure no una zona particolarmente rumorosa, qual è il clima dominante e non solo. Tali aspetti sono molto importanti per scegliere la tipologia di serramenti più adatti. Inoltre, bisogna valutare la metratura della casa, eventuali aspetti architettonici e l’esposizione solare. A fare la differenza sono anche i fattori stilistici degli infissi. Vanno presi in considerazione, da un punto di vista della linea estetica e del design, secondo i dettami dello spazio circostante.

Il risparmio energetico nella scelta degli infissi

Considerati gli attuali incentivi statali optare per infissi nuovi e performanti al risparmio energetico e sicuramente la scelta più giusta se si considera la possibilità di poter avere un risparmio sulle bollette anche pari al 60%. Fino a fine anno, infatti, grazie alle agevolazioni come l’Ecobonus o gli interventi trainanti all’interno del Superbonus 110% avrete le giuste soluzioni per ottenere delle adeguate prestazioni energetiche nella casa. I serramenti così acquistati vi garantiranno anche un risparmio in bolletta!

Lo stile giusto dei serramenti nelle case moderne

Per scegliere i giusti infissi nelle case moderne, è anche molto importante valutare quali sono i materiali e la linea estetica del prodotto. Da un punto di vista tecnico, le caratteristiche devono riguardare la protezione dalle temperature esterne, da rumori, nonché anche la loro capacità di resistere agli agenti atmosferici senza subire alterazioni o deformarsi. Per quanto concerne invece i materiali, sicuramente la scelta più adatta per un contesto moderno è l’alluminio. In alternativa c’è anche il PVC. È importante che si valutino le soluzioni che abbiano un giusto riscontro termico. Devono essere dei materiali impermeabili, resistenti a qualsiasi contesto climatico e ignifughi. Insomma, soltanto in questo modo si avrà la possibilità di sfruttare in maniera adeguata questi elementi e quindi realizzare una casa a misura delle vostre esigenze.