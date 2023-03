Quali sono le tipologie di serrature più comuni?

Le serrature sono un elemento cruciale per preservare la sicurezza della nostra casa o della nostra attività commerciale. Esistono diverse tipologie di serrature, ognuna con caratteristiche e funzioni specifiche.

Comprendere le differenze rende più semplice la scelta della soluzione più opportuna per le proprie necessità.

Ecco una descrizione delle tipologie di serrature più comuni.

Serrature a cilindro europeo: Il cilindro a profilo europeo prevede una struttura in cui è inserito un barilotto (cioè la parte dove si inserisce la chiave).

Quando la chiave gira, provoca la rotazione del barilotto che fa girare a sua volta una leva di acciaio, detta nottolino.

Quest’ultimo attiva il maccanismo che sbloccano la serratura.

Queste serrature sono molto resistenti alle manipolazioni meccaniche (ad esempio all’azione di un trapano o di un grimaldello). La serratura a cilindro europeo è considerata oggi la miglior tipologia di serratura presente sul mercato.

Serrature a doppia mappa:

Questa tipologia di serratura è senz’altro tra le più comuni in Italia. Si riconoscono facilmente dalla chiave dentellata su due lati. Ruotando la chiave nella toppa vengono azionati una serie di cilindri permettendo l’aperura della porta. In passato erano ritenute come uno standard di sicurezza ma con l’avvento di sistemi come le chiave bulgare sono divenute molto semplici da violare o forzare.

Serrature a pomolo:

Queste serrature sono molto semplici da utilizzare e sono molto comuni in case e uffici. Si tratta di serrature poste sul pomello della porta che, grazie, all’inserimento della chiave possono essere bloccate. Sono certamente più adatte nell’impiego su porte interne piuttosto he su un portone d’ingresso. Si tratta di soluzioni comode ma non sufficientemente sicure per fermare un malintenzionato o per proteggere un tentativo di effrazione.

Serrature a catenaccio:

Le serrature a catenaccio vanno considerate come soluzioni più tradizionali rispetto ad altre tipologie citate. Quando la chiave viene inserita nella toppa e viene girata aziona il movimento di un catenaccio che consente l’apertura o il bloccaggio del meccanismo. Considerata la semplicità, tendono ad essere adatte a proteggere quei luoghi in cui la sicurezza non è una priorità o una preoccupazione.

Serrature a molla:

Questa tipologia di serratura è dotata di un cilindro con un sistema a molla che permette la chiusura automatica della porta tramite uno scatto, attivato dalla molla stessa. Si tratta di sistemi semplici ed affidabili che si adattano a contesti aziendali o luoghi di lavoro (per esempio per chiudere i locali tecnici dove sono presenti caldaie o attrezzature professionali). Non rappresentano soluzioni ottimali quando la sicurezza è fondamentale.

Serrature elettroniche o a combinazione:

Le serrature elettroniche o a impulsi sono tra le più moderne e avanzate disponibili sul mercato. Si distinguono per l’utilizzo di tecnologie digitali per gestire le fasi di apertura e chiusura della porta. L’apertura della porta può richiedere una chiave elettronica, una password o l’interazione con un app per smartphone. Questa tipologia di serratura offre un elevato livello di sicurezza e è ideale per luoghi come uffici, depositi di beni o valori e abitazioni di lusso.

È utile comprendere che la scelta della serratura va messa in relazione con il contesto in cui si trova e con il grado di rischio connesso.

A puro titolo di esempio: la porta interna di un’abitazione non richiede la stessa serratura del portone blindato d’accesso.

La porta di un ufficio non richiede la stessa sicurezza che richiede la porta di una banca. Ciò significa che per scegliere la corretta serratura per le proprie esigenze è utile fare riferimento alle specifiche esigenze di chi la richiede.

Perché si ritiene che la serratura a cilindro europeo sia la più sicura?

La serratura a cilindro europeo è considerata una delle serrature più sicure per diversi motivi:

Elevata sicurezza antiscasso:

la serratura a cilindro europeo è progettata per resistere alle tecniche più comuni di effrazione, ed in alcuni, casi, a quelle più avanzate conosciute con i nomi di picking e tracing.

Questo aspetto può contribuire a far desistere sia lo scassinatore alla prime armi che quello professionista, poiché il tempo necessario a forzare la serratura comporterebbe un rischio eccessivo. La complicazione dello scasso rende questa serratura la soluzione ideale per garantire la sicurezza degli edifici.

Design robusto:

il cilindro della serratura a cilindro europeo è molto resistente e difficile da rompere o da aprire con mezzi meccanici. Alta resistenza alla rottura, alla torsione ed all’ estrazione rappresentano una garanzia nella protezione dai tentativi di effrazione.

Chiave a profilo europeo:

la serratura a cilindro europeo utilizza una chiave a profilo unico che non può essere duplicata facilmente. Per duplicare una chiave non basta duplicare l’altezza dei denti, ma è necessario che sia disponibile anche lo stesso profilo di chiave.

Sistema di sicurezza anti-bump:

la serratura a cilindro europeo dispone di un sistema di sicurezza anti-bump che impedisce l’apertura della serratura mediante una chiave apposita detta “chiave bump”, che permette di manipolare il meccanismo di apertura consentendo l’accesso.

La coesistenza di molteplici fattori di resistenza ai tentativi di effrazione rende la serratura a cilindro europeo una soluzione avanzata ed affidabile per contrastare l’attività di malintenzionati.

L’opinione di un fabbro esperto

Scegliere la giusta serratura per la propria casa può non essere semplice ed è quindi opportuno valutare l’opinione di un professionista esperto.

Abbiamo quindi raccolto il parere di Filippo Giorgi, fabbro a Pavia e provincia:

“La mia esperienza professionale mi porta spesso a confrontarmi con i problemi più comuni che riguardano le serrature, in particolare quelle delle porte blindate.

È piuttosto frequente imbattersi in situazioni in cui le serrature vengono forzate o danneggiate da malintenzionati. In questi casi il mio compito è quello di consigliare i clienti riguardo alle soluzioni più affidabili e sicure per proteggere la propria abitazione.

Mi sento di suggerire una sostituzione immediata della serratura a doppia mappa che, ormai, è diventata una serratura facile da forzare per un ladro esperto. È utile comprendere che la sostituzione non deve avvenire dopo che un malintenzionato ha violato l’abitazione: bisogna agire prevenendo il problema.

L’installazione di una serratura a cilindro europeo è una soluzione adeguata nella maggior parte dei casi: offre ottime garanzie in termini di sicurezza, e permette di evitare rischi inutili per la propria abitazione.”