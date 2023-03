Kamala Harris al “Late Show” parla di diritti all’aborto, Ucraina ed elezioni 2024

La vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris è ospite al “Late Show con Stephen Colbert”, e parla di diritti all’aborto, guerra in Ucraina ed elezioni 2024.

La vicepresidente degli Stati Uniti, Kamala Harris, è stata ospite al “Late Show con Stephen Colbert”, dove ha discusso delle leggi attualmente approvate sui diritti riproduttivi, definendole “disumane”. Ha anche condiviso i suoi pensieri sull’affermazione del governatore della Florida, Ron DeSantis, secondo cui la guerra all’Ucraina è una “disputa territoriale” e ciò che crede saranno le questioni chiave nelle elezioni presidenziali del 2024.

“Penso che sia l’apice dell’irresponsabilità”, ha detto Harris quando Colbert le ha chiesto delle molte leggi che sono state redatte da quando Roe v. Wade, la decisione storica della Corte Suprema che stabilisce la tutela della libertà di abortite, è stato ribaltata.

“In effetti, è disumano ciò che sta accadendo negli stati del nostro paese in cui si stanno approvando leggi che criminalizzano gli operatori sanitari, prevedendo letteralmente il carcere per medici e infermieri che forniscono assistenza sanitaria riproduttiva, e che puniscono le donne che cercano semplicemente il tipo di cura che scelgono, di cui hanno bisogno”.

Harris ha anche commentato il fatto che alcuni stati non consentirebbero l’aborto neanche in caso di stupro o incesto: “Parliamo chiaramente di cosa questo significa. Dopo che una persona ha subito la più feroce violazione del proprio corpo, il governo le dirà: ‘E dopo quello che ti è successo, tu non avrai neanche l’autonomia di prendere decisioni sul tuo corpo’“.

Kamala Harris su guerra in Ucraina ed elezioni presidenziali 2024

Al “Late Show con Stephen Colbert”, Kamala Harris ha spiegato che uno dei suoi compiti in veste di vicepresidente degli Stati Uniti, è “stare davanti ai nostri alleati e partner in tutto il mondo – in particolare nel contesto delle nostre relazioni transatlantiche – e non solo affermare la nostra posizione, ma incoraggiare gli altri a stare con noi come abbiamo fatto dal 24 febbraio dello scorso anno, durante quest’anno di questo attacco ingiustificato all’Ucraina”.

Colbert ha chiesto poi alla vicepresidente cosa ne pensasse del fatto che il Governatore DeSantis, possibile candidato repubblicano alle prossime elezioni, definisce la guerra in Ucraina una “disputa territoriale”.

Kamala Harris ha detto a questo proposito: “Quando hai avuto l’esperienza di incontrare e comprendere nuovamente il significato delle regole e delle norme internazionali e l’importanza degli Stati Uniti d’America, rimanendo fermi e chiari sul significato della sovranità e dell’integrità territoriale, e sul significato di restare saldi contro qualsiasi nazione che proverà a prendere con la forza un’altra nazione, se capissi davvero i problemi, probabilmente non faresti affermazioni del genere“.

Infine, a proposito delle prossime presidenziali USA, nonostante le indiscrezioni di Colbert, Kamala Harris non ha dato un annuncio ufficiale sulla ricandidatura di Biden. La vicepresidente ha però detto che Biden afferma spesso la sua intenzione di ricandidarsi, e se lo farà Harris, sarà al suo fianco.