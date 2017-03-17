Quando inizia la primavera 2017: data equinozio e cambio ora legale
di Redazione
17/03/2017
Addio Inverno, benvenuta Primavera 2017! Ormai la stagione invernale è quasi un grigio ricordo: la Natura si risveglia e tutti sono in attesa della data precisa dell’inizio della stagione primaverile. Quando inizia? Wikipedia viene in aiuto ai curiosi, facendo una differenza tra primavera meteorologica e primavera astronomica. La prima è quella regolata dal clima e dalla fioritura di piante e alberi, mentre la seconda sancisce la data dell’Equinozio e il relativo cambio all’ora legale. Primavera metereologica e primavera astronomica 2017, cosa significano queste definizioni? La prima viene considerata solo in base ai mesi, visto che la stagione ha inizio il 1 marzo e finisce il 31 maggio; mentre per la seconda, sarà l’Equinozio di Primavera 2017 a sancire la data . La data e l’ora cambiano di anno in anno e tanti sbagliano a prendere come data di riferimento il 21 marzo: per il 2017, sarà infatti lunedì 20 marzo alle 10.29, quando le condizioni astronomiche saranno ideali e si raggiungerà un equilibrio tra luce e buio. Bella notizia per chi non vede l’ora che le giornate si allunghino, brutte per chi non vuole che entri in vigore il cambio ora legale.
Quando inizia la primavera, c’è anche il cambio dell’ora legale: la sua entrata in vigore sarà prevista nella notte tra sabato 25 e domenica 26 marzo 2017 alle 2.00 e bisognerà spostare le lancette dei propri orologi un’ora avanti. Si dormirà un’ora in meno, ma questo è per risparmiare energia elettrica e godersi la bella stagione: il Solstizio d’Estate cadrà mercoledì 21 giugno, alle 4:24. Cosa comporta per gli esseri umani questo evento meteorologico e astronomico? Sempre riferendoci a Wikipedia, la Primavera è sempre stata una stagione di rinascita. Non a caso, la Pasqua cade sempre in questo periodo e anche le maggiori festività civili come la Liberazione d’Italia il 25 aprile e la Festa dei Lavoratori il 1 maggio.
