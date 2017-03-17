Quando inizia la primavera 2017: data equinozio e cambio ora legale

Addio Inverno, benvenuta Primavera 2017! Ormai la stagione invernale è quasi un grigio ricordo: la Natura si risveglia e tutti sono in attesa della data precisa dell’inizio della stagione primaverile. Quando inizia? Wikipedia viene in aiuto ai curiosi, facendo una differenza tra primavera meteorologica e primavera astronomica. La prima è quella regolata dal clima e dalla fioritura di piante e alberi, mentre la seconda sancisce la data dell’Equinozio e il relativo cambio all’ora legale. Primavera metereologica e primavera astronomica 2017, cosa significano queste definizioni? La prima viene considerata solo in base ai mesi, visto che la stagione ha inizio il 1 marzo e finisce il 31 maggio; mentre per la seconda, sarà l’Equinozio di Primavera 2017 a sancire la data . La data e l’ora cambiano di anno in anno e tanti sbagliano a prendere come data di riferimento il 21 marzo: per il 2017, sarà infatti lunedì 20 marzo alle 10.29, quando le condizioni astronomiche saranno ideali e si raggiungerà un equilibrio tra luce e buio. Bella notizia per chi non vede l’ora che le giornate si allunghino, brutte per chi non vuole che entri in vigore il cambio ora legale.

, c’è anche il cambio dell’: la sua entrata in vigore sarà prevista nellae bisognerà spostare le lancette dei propri orologiSi dormirà un’ora in meno, ma questo è per risparmiare energia elettrica e godersi la bella stagione: il Solstizio d’Estate cadrà mercoledì 21 giugno, alle 4:24. Cosa comporta per gli esseri umani questo evento meteorologico e astronomico? Sempre riferendoci a, la Primavera è sempre stata una stagione di rinascita. Non a caso, la Pasqua cade sempre in questo periodo e anche le maggiori festività civili come la Liberazione d’Italia il 25 aprile e la Festa dei Lavoratori il 1 maggio.