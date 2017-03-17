USA: Modern Family transgender a Detroit, madre e figlio cambiano sesso e diventano padre e figlia
di Redazione
17/03/2017
L’unione fa la forza: è questa la storia tutta made in USA di Erica e di Corey Maison, rispettivamente madre e figlio che hanno affrontato il cambio sesso insieme. La vicenda è stata riportata dalla versione online del quotidiano La Stampa correlata da post Instagram e video in cui si vede tutta la famiglia, definita la Modern Family di Detroit, soprannome riferito all’omonima serie TV americana. Il papà vero, Les, ha deciso di rimanere il marito di Erica, ora Eric all’anagrafe e sui social. La coppia ha 5 figli, una famiglia numerosa proprio come quella della nota serie americana. La decisione della transizione è stata presa nel 2015 e la mamma Erica aveva annunciato con un video di voler donare i suoi ormoni al figlio adolescente, Corey, per consentirli il cambio di genere. Un anno e mezzo dopo, Erica si è operata diventando un uomo e, di fatto, rispettivamente padre e figlia transgender. Corey è da anni che si sentiva a disagio nel suo corpo da maschio, ma temeva che i genitori non accettassero la sua idea e il suo modo di essere. Invece, a sorpresa, è successo il contrario e mamma e papà sono veramente fieri di chi è adesso la loro figlia. Dal canto suo, la ragazza ha deciso di documentare il suo essere transgender sui social. Anche mamma Erica, ora Eric, ha lodato sua figlia per averla aiutata nel decidere di cambiare sesso. Erica ha desiderato addirittura un cancro pur di potersi togliere il seno mediante mastectomia, finché non ha rivelato il suo segreto più grande al marito. Sorprendentemente, lui dopo un Ti Amo ha iniziato a informarsi sul cambio di sesso da donna a uomo. Unico rimpianto della mamma trangender degli USA è non averlo fatto prima. Eric e Corey con la loro Modern Family di Detroit pubblicano foto e video anche per sensibilizzare il rispetto verso i transgender. Persone come tutte le altre che si devono accettare e amare per come sono. Solo il video che tratta questo argomento è stato visualizzato da 18 milioni di utenti della ABC News, tanto da consacrare la ragazza, aspirante modella, come simbolo della lotta alla legge House Bill 2 del Nord Carolina, che obbliga i transgender a utilizzare i bagni rispetto alla loro vera identità di genere: chi era donna, deve andare in quello degli uomini e viceversa.
Articolo Precedente
Sorelle Anticipazioni Nuova Puntata, L'omicidio di Elena: cosa nasconde Roberto?
Articolo Successivo
Quando inizia la primavera 2017: data equinozio e cambio ora legale
Redazione