Quattro ristoranti Alessandro Borghese: accuse ristoratore di Padova

Daniele Bovolato, titolare del locale La Gourmetteria di Padova, non ha gradito la stroncatura ricevuta in seguito alla partecipazione al programma di Alessandro Borghese Quattro Ristoranti, e ha deciso di ricorrere a vie legali per difendere la sua immagine.

La Gourmetteria contro Quattro ristoranti

Quattro Ristoranti, il programma di Alessandro Borghese in onda su Sky Uno, mette a confronto diverse realtà gastronomiche della stessa città. I ristoratori vengono invitati nei locali dei rivali e sono chiamati ad esprimere dei giudizi. Il voto finale è dato dalla somma di questi giudizi e da quello dello chef Alessandro Borghese, che può ribaltare tutto. Nel caso del locale La Gourmetteria di Padova, ha solo confermato quanto espresso dagli altri ristoratori. Daniele Bovolato si è affidato al suo avvocato per difendere l'immagine del locale di Via Zabarella. Grazie alla sua azione sono state tagliate alcune scene. Protagonisti della puntata a Padova di Quattro Ristoranti, oltre a “La Gourmetteria” anche “Radici”, “La Gineria Gourmet” e “Antonio Ferrari. Storie di cibo e di vino”. A conquistare il titolo di miglior ristorante di Padova è stato “Radici” di Eleonora Piovesan che è stata premiata dai colleghi e da Alessandro Borghese, ricevendo anche l'assegno di 5000 euro.

Quattro ristoranti è un programma finto?

La notizia delle accuse contro Quattro Ristoranti ha fatto in breve il giro del web. Molti i commenti contro Daniele Bovolato che conosceva le regole del gioco, anche da parte di chi è stato cliente e giudica il punteggio assegnatogli coerente con il servizio, la location e il menù. Tuttavia il titolare del locale La Gourmetteria sostiene Quattro Ristoranti di Alessandro Borghese sia "montato", perché c'è un copione già scritto. Inoltre gli altri partecipanti hanno modificato il menù e i prezzi e non si sono mostrati realmente per quello che sono. Eppure i responsabili del programma hanno sottolineato che è una grande opportunità quella concessa ai ristoratori di Padova visto che la puntata registrata lo scorso mese è stata seguita da 1 milione e 300 mila telespettatori. Alessandro Borghese non ha replicato.