Enrico Ruggeri Twitter: il tweet sul venditore di rose è razzista?

Enrico Ruggeri su Twitter ha raccontato la singolare esperienza con un venditore di rose che non ha accettato i suoi spiccioli. Il tweet era ironico, ma la rete si è divisa tra chi lo ha difeso e chi lo ha accusato di essere razzista.

Enrico Ruggeri e il post “razzista”

Il cantante ha pubblicato questo tweet: «A cena con mia figlia. Arriva il tipo delle rose, Adidas in tinta con la camicia. Insiste 3/4 minuti e dice che ha fame. Cedo. Pago con 50+20+20+10 centesimi. “Non voglio spiccioli” e se ne va. Gli chiedo scusa, non volevo che qualcuno mi desse del razzista». Conoscendo Enrico Ruggeri e leggendo bene tra le righe è facile capire che il tono del tweet fosse ironico, ma la rete si è “risentita”. Qualcuno ha risposto che un venditore ambulante non deve essere per forza vestito di stracci sostenendo che Enrico Ruggeri fosse taccagno. Pronta la replica dell'artista che ha sottolineato il suo impegno con la Nazionale Cantanti e le iniziative personali che non ha mai reso pubbliche. Sono tanti gli artisti che preferiscono fare beneficenza in silenzio, lontano dai riflettori.

Enrico Ruggeri botta e risposta su Twitter

I personaggi noti sono mira degli haters ma in periodi delicati come quelli che stiamo vivendo richiede la giusta delicatezza. La vicenda di Enrico Ruggeri ci fa venire in mente alcuni detti come “se non cogli l'ironia, prova con i pomodori” oppure “chi non ha peccato scagli la prima pietra". Chissà quante volte abbiamo scacciato in malo modo un venditore di rose, poco importa come fosse vestito, ma lo abbiamo allontanato inventando “allergie”. Eppure se lo fa Enrico Ruggeri è un fascista. Il suo tweet è stato strumentalizzato e c'è davvero chi ha dato sfogo ai più bassi istinti razzisti.

“Violenza verbale, livore, offese personali”, questo il tenore delle risposte ad Enrico Ruggeri, 140 caratteri hanno scatenato la rabbia degli utenti di Twitter. Per fortuna c'è sempre qualcuno che riporta l'asticella in equilibrio. In un tweet si legge: «Questo non è razzismo, è realtà». Ruggeri forse ha scritto con troppa leggerezza quel post.