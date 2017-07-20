Raffaella Mennoia fidanzata con Alessio Sakara? Su Facebook è ancora ‘single’

Il nuovo conduttore di Tu sì que Vales e il braccio destro di Maria De Filippi sono fidanzati?

Alessio Sakara in coppia con Martin Castrogiovanni affiancheranno Belen Rodriguez a Tu sì que vales 4. Si conoscono pochissimi dettagli sulla vita privata dei due uomini ma a quanto pare Sakara ha una fidanzata ‘famosa’. Secondo Alberto Dandolo di oggi avrebbe una relazione con Raffaella Mennoia, redattrice della Fascino e braccio destro di Maria De Filippi. I più maligni potrebbero anche pensare che sia stata proprio la Mennoia ad intercedere per lui, ma Alessio Sakara e Queen Mary si conoscono da tempo visto che è proprio lui il padrone di Saki, il cagnolone che chiude le puntate di C’è posta per te. Raffaella Mennoia intanto su Facebook continua a dichiararsi single e dopo l’addio a Jack Vanore non era stata mai pizzicata in compagnia di nessun altro uomo.

Chi è Alessio Sakara il presunto fidanzato di Raffaella Mennoia?

Conosciamo pochissimi dettagli della vita privata di Alessio Sakara che ha 36 anni ed è nato a Roma. Sin da piccolo si è appassionato alla boxe ma ha dovuto abbandonare, tuttavia ha sempre continuato ad allenarsi sviluppando una passione per le arti marziali, pensate che è stato il primo giocatore italiano a competere nella prestigiosa UFC per la categoria pesi medi dal 2005 al 2013. Alessio Sakara dal 2012 è sposato con Adele e hanno dei figli piccoli, il gossip sulla relazione con Raffaella Mennoia dovrebbe farci pensare che la coppia si è separata da tempo. Sicuramente nei prossimi giorni scopriremo qualcosa in più.

Comunque il nuovo conduttore di Tu sì que vales 4 ha già lavorato in televisione, ha condotto diversi programmi su DMAX anche in coppia con Martin Mastrogiovanni. Sempre stando alle indiscrezioni riportare da Oggi, Simone Rugiati ex conduttore, non avrebbe preso molto bene questa decisione della produzione, ma può sempre consolarsi nella cucina di Cuochi e Fiamme.