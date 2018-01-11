Home Attualità Ragazza si rasa e dona i capelli ai malati, ma la scuola la sospende

Ragazza si rasa e dona i capelli ai malati, ma la scuola la sospende

di Redazione 11/01/2018

Un gesto d'amore e di solidarietà dovrebbe essere sempre e semplicemente visto con commozione e tenerezza ma questo non è successo ad una quattordicenne inglese. La ragazza si rasa i capelli a zero per donarli ai bambini affetti da tumore. La reazione della scuola però non è Delle migliori e la quattordicenne viene punita e messa in isolamento. La ragazza si rasa i capelli a zero La storia di Niamh Baldwin lascia sbalordita non sono la regione della Cornovaglia, in Gran Bretagna, da cuo proviene, ma anche il resto del mondo. La ragazza, di soli 14 anni, ha voluto fare un gesto che nessuna ragazza avrebbe fatto: si rasa i capelli a zero per donarli a un'associazione che fa parrucche ai bambini malati di cancro. Il gesto di generosità è sicuramente indiscutibile è grandioso, tanto che la stessa associazione ne è entusiasta. Tuttavia, la scuola che frequenta la giovane non prende il gesto allo stesso modo. La reazione della scuola Una volta tornata a scuola, Niamh stando alla notizia data dal Daily Mail, non viene accolta nel modo sperato. Anzi la preside appurato il gesto fatto, decide di punirla e la mette in inisolamento. Per il dirigente scolastico, la giovane prima di compiere il gesto rasandosi i capelli a zero avrebbe dovuto consultarsi con la scuola. Anche perché era ben cosciente che sarebbero state presi dei provvedimenti. Lo sfogo della mamma della ragazza ha tutt'altro spirito. E così sfoga sui social "Penso che questa sia la cosa più coraggiosa e straordinaria da fare e mi rende così orgogliosa, ecco perché sono così sconvolta che la scuola l'abbia fatta sentire così umiliata e l'abbia messa in isolamento perché i suoi capelli devono essere 1 cm più lunghi per essere idonea a partecipare alle lezioni e avere il permesso di vedere i suoi coetanei nel parco giochi".

