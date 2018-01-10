Home Intrattenimento Max Biaggi fidanzato con una modella americana?

Max Biaggi fidanzato con una modella americana?

di Redazione 10/01/2018

Dopo l'annuncio riguardante la partecipazione di Bianca Atzei a l'Isola dei Famosi. Ecco una news che riguarda il suo ex fidanzato... Secondo i rumors del mondo del gossip sembrerebbe che Max Biaggi si è fidanzato con una modella americana, sarà vero? La nuova vita di Bianca Atzei dopo Max Biaggi Se ben ricordate la fine del mese di novembre è stata caratterizzata da una delle news di gossip per eccellenza: Max Biaggi ha lasciato Bianca Atzei. A raccontare la cosa in un primo momento è stata la stessa cantante, la quale ha affermato di non conoscere i motivi che hanno spinto il fidanzato a prendere la decisione così drastica. Dopo l'appello fatto da Bianca Atzei al fine di concretizzare un ritorno per i due a essere coppia, alcune voci di corridoio hanno iniziato a parlare di un riavvicinamento tra Max Biaggi e l'ex moglie Eleonora Pedron. Max Biaggi torna insieme all'ex moglie Eleonora Pedron? La notizia riguardante il ritorno di fiamma tra Max Biaggi l'ex moglie Eleonora Pedron ha immediatamente invaso i magazine di gossip italiano. In un certo qual modo la Cosa rappresentava la riunione di una famiglia, dato che i due dopo essersi sposati hanno avuto due figli... Peccato però che la notizia non è mai stata confermata, anche se pare sia stata una semplice ipotesi lanciato per far parlare i giornali. Max Biaggi nuovamente innamorato dopo Bianca Atzei? Nelle ultime ore però Max Biaggi è tornato ad essere protagonista di Una nuova news di gossip... Attenzione Non si parla di un ritorno con la fidanzata Bianca Atzei, né tantomeno di Eleonora Pedron, ma bensì di una nuova fiamma. Secondo quanto pubblicato da Chi sembrerebbe che il motociclista abbia al suo fianco una nuova fidanzata. Il sospetto che Max Biaggi sia nuovamente innamorato è stato incrementato dal fatto che durante le vacanze di Natale ha deciso di partire per Ortisei in compagnia di un'altra donna. Ovviamente il motociclista ha già dichiarato che la persona in questione è una carissima vecchia amica... Chissà se effettivamente sarà così...

