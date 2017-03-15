Raz Degan e Paola Barale Isola dei Famosi 2017: Luxuria svela il retroscena piccante
di Redazione
15/03/2017
Indiscrezione di Vladimir Luxuria, opinionista dell’Isola dei Famosi 2017, sulla coppia del momento Raz Degan e Paola BaraleIeri sera tutti erano sintonizzati sulla diretta live dell’Isola dei Famosi 2017 su Canale 5 per l’attesissimo incontro tra il naufrago Raz Degan e la sua ex fidanzata, Paola Barale: il bacio sulla bocca e i loro sguardi languidi e carichi di amore, oltre al Ti Amo sussurrato all'orecchio, sono stati uno dei momenti più belli della serata, nonostante le liti e le polemiche. Il modello israeliano e la conduttrice di Fossano poi hanno passato la notte insieme e stamattina l’opinionista del reality, Vladimir Luxuria, ha deliziato il pubblico di Mattino 5 con un retroscena piccante.
Dopo il primo incontro, l’abbraccio e i baci tra Raz Degan e Paola Barale e dopo aver superato l’ennesimo televoto e nomination, Alessia Marcuzzi ha diviso il naufrago dal resto dei concorrenti dell’Isola dei Famosi 2017 per fargli una ulteriore sorpresa, ovvero passare la notte insieme alla sua Bionda. Che sia di nuovo sbocciato l’amore tra loro, soli soletti in un’isola deserta? Vladimir Luxuria a Mattino 5 ha rivelato una piccola indiscrezione hot: c’è altro dopo il bacio tra Raz e Paola e il TI AMO sussurrato all’orecchio di lei dal bel israeliano innamorato? Paola e Raz faranno ancora coppia nella vita dopo l’esperienza dell’Isola dei Famosi 2017? La lontananza, la solitudine e il silenzio possono aver fatto riflettere il naufrago e finalmente si può dire che si sia definitivamente sciolto: appena ha visto la sua Bionda, ha cambiato espressione ed ha iniziato a parlare e ridere, tanto che Alessia Marcuzzi ha dovuto chiedergli di fare silenzio per lanciare uno stacco pubblicitario. Stamattina Vladimir Luxuria, opinionista del reality, ha rivelato che c’è ancora della brace: che cosa avrà voluto dire? Che i due si sono lasciati andare all’amore e ai sentimenti in Honduras? Staremo a vedere, ma a giudicare dal bacio tra Raz Degan e Paola Barale, le prospettive sembrano esserci tutte. Intanto, il modello martedì prossimo si dovrà scontrare al televoto con Eva Grimaldi e Simone Susinna.
