Uomini e Donne anticipazioni Trono Over: Giorgio scrive una lettera a Gemma

di Redazione 15/03/2017

Uomini e Donne per la seconda volta nella sua storia torna in prima serata su Canale 5. Era successo il 3 giugno 2016 con la famosa lettera che Gemma Galgani finalmente si era decisa a scrivere a Giorgio Manetti anche se quel gesto aveva segnato il loro addio definitivo. Ma le ultime news di U&D annunciano che potrebbe esserci una svolta clamorosa nel rapporto tra due tra i protagonisti più amati e seguiti nella storia recente del Trono Over perché all’interno della puntata speciale ci sarà uno spazio molto simile a quello di ‘Cè posta per te, in questa occasione condotto eccezionalmente da Alfonso Signorini, e le ultime anticipazioni tv segnalano che è in arrivo una lettera di Giorgio a Gemma che potrebbe aprire nuove prospettive. Uomini e Donne puntata speciale: finalmente Giorgio risponde a Gemma Un’indiscrezione che arriva direttamente dal blog Il Vicolo delle News, anche se il contenuto della lettera ancora non è chiaro. Sembra comunque che il ‘cavaliere’ fiorentino possa confessare alla sua ex il rimorso di aver mandato a monte una bella storia, come se fosse una risposta a quella lettera che lei gli aveva scritto lo scorso anno e alla quale in realtà lui non aveva mai risposto. In fondo di recente c’è stato un profondo riavvicinamento tra i due dopo le incomprensioni del passato: quando Gemma ha deciso di chiudere la breve storia con Michele è anche emerso tra le news di Uomini e Donne che Manetti le aveva mandato degli Sms e lei non era rimasta indifferente anche se ora pare aver subito di nuovo il fascino di Marco Firpo. Gemma è ancora innamorata di Giorgio e non lo nega In fondo quello che la storia protagonista del Trono Over prova per Giorgio lo ha confessato sabato scorso a Verissimo: “Io sono stata innamorata tantissimo – ha detto - e lui era interessato a me, ma il nostro rapporto non era equilibrato. Lo amavo decisamente di più di quanto lui amasse me, a lui ho dedicato tutta me stessa”. Gemma aveva confessato di essere rimasta sconvolta dall’atteggia,mento irremovibile del suo ex e dal suo distacco. Oggi però tutto potrebbe essere cambiato ancora una volta per la gioia dei loro fans.

