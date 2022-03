Realme propone un nuovo smartphone per tutte le tasche

La casa produttrice specializzata in smartphone, Realme, ha chiuso l’ultimo anno con incassi incredibili in Europa. Lo stacanovismo dimostrato dall’azienda, però, ha dell’encomiabile. Già all’alba del 2022, infatti, dopo l’arrivo di GT 2 Series in Italia e l’annuncio dell’uscita di GT Neo3, smartphone di fascia medio alta, sono arrivate alcune notizie sul rilascio prossimo di due dispositivi di fascia media che condividono una medesima scheda tecnica, ma, probabilmente, connettività differenti.

Tutte le info sul nuovo smartphone Realme

Per ora, è noto soltanto il codice prodotto del nuovo smartphone Realme: RMX3575/6. Monterà, sembra, un display TFT da 6.56 pollici, mettendo a disposizione dell’utente una risoluzione HD+ da 720×1612 pixel. L’anima del device sarà Android 12, mentre il sensore di sblocco laterale sarà integrato nel tasto d’accensione. Il nuovo smartphone dell’azienda monta un processore octa-core da 2.2 GHz. Non sono ancora state rilasciate notizie ufficiali riguardo le specifiche della memoria. Si presume, però, che il nuovo Realme avrà 4/6/8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, con la possibilità di essere espansa mediante microSD. Con una batteria da 4980 mAh, il nuovo Realme proporrà al pubblico una fotocamera interna da 8 MP e una esterna da 13 MP con un sensore da 2 MP.

Le aspettative degli appassionati di telefonia mobile sono alle stelle, tenendo conto del fatto che Realme GT Neo3 abbia rispettato, in termini di design e performance quanto anticipato dai vari render. Attesissimo dall’utenza di massa, il dispositivo è stato lanciato in Cina poco tempo fa e offre prestazioni incredibili ed elevata affidabilità della batteria. Per quanto riguarda il nuovo smartphone di fascia media proposto dall’azienda, le uniche info ulteriori trapelate nell’ultimo periodo riguardano le dimensioni, di 163.8×75.1×8.1 mm ed un peso complessivo di 185.5 grammi. Visto l’andamento delle ultime uscite in casa Realme, non resta che attendere news ulteriori per scoprire se anche questa volta, l’azienda sarà in grado di sbaragliare il mercato della telefonia mobile internazionale.