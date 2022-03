Green Pass in Italia: le previsioni del Governo sul suo utilizzo

Intervistato da Radio24 durante il programma 24 mattino, il sottosegretario alla Salute Andrea Costa ha provato a delineare un possibile scenario futuro in merito all’andamento dell’emergenza pandemica in Italia e, in particolare, riguardo l’utilizzo del Green Pass nelle aree comuni. Costa auspica stadi di calcio pieni entro la fine di marzo e la sospensione della richiesta del dispositivo di riconoscimento per la fine di maggio. Per il sottosegretario alla Salute, insomma, l’Italia potrebbe affrontare la prima estate senza restrizioni dall’inizio della pandemia.

Green Pass in Italia: le parole del sottosegretario Costa

Parlando delle sue idee riguardo un’estate senza norme anti-COVID, il sottosegretario alla Salute Andrea Costa si è così espresso: “Ritengo ragionevole pensare che alla fine del mese di maggio, il nostro Paese non avrà più bisogno del Green Pass. Questo è un obiettivo del Governo. Giungeremo ad un punto in cui il Green Pass non sarà più richiesto, nemmeno in versione base. Lo strumento rimarrà, in ogni caso, in funzione, nel momento in cui ci fosse il bisogno di affrontare la situazione”.

Per il sottosegretario Costa il Green Pass in Italia è uno strumento provvidenziale per gestire la pandemia. Un dispositivo che ha coadiuvato il Governo nell’impresa di riapertura delle attività. In ogni caso, pare che già dal 1 aprile, ci saranno alcuni contesti nei quali il certificato non sarà più richiesto. Bar, ristoranti e attività sportive all’aperto, secondo Costa.

Intervistato da Rai Radio1, poi, il sottosegretario ha pronosticato una capienza del 100% negli stati, con l’auspicio che la la pressione dei contagi non gravi pesantemente sugli ospedali e che, questi, ritornino alle loro attività principali. Non resta che assistere agli eventi futuri che coinvolgeranno il Bel Paese per scoprire se, un’estate COVID-free possa essere un’utopia oppure un obiettivo tangibile per iniziare un percorso di ritorno alla normalità, tanto agognata dagli italiani e non solo.