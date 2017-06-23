Home Attualità Rebecca Burger, celebre blogger muore per bombola di panna spray

di Redazione 23/06/2017

Una morte assurda e tragica quella di Rebecca Burger, 33enne blogger francese di fitness molto nota nel suo Paese tanto che aveva oltre 150mila fan su Instagram, 55mila su Facebook e un suo canale Youtube. Domenica scorsa, 18 giugno, la donna è stata colpita fatalmente da una semplice bomboletta di panna montata, quella che molti usano per decorare i loro dolci. Mentre la stava usando, la bomboletta è esplosa è l'ha compita al petto causandole un arresto cardiaco che non le ha lasciato scampo. Un incidente domestico assurdo, anche se la famiglia di Rebecca Burger ha voluto subito lanciare l'allarme sul web affinché non si ripetano casi simili. Così il compagno della blogger, sulla sua pagina Instagram, ha voluto condividere un'immagine del modello della bomboletta killer (anche se l'inchiesta è ancora in corso) invitando il pubblico a prestare la massima attenzione perché in giro ci sono migliaia di dispositivi difettosi. In effetti due casi simili in Francia si erano già registrati nel 2014 anche se in entrambe le occasioni le persone colpite non erano decedute. Ma risulta che l'Istituto Nazionale dei Consumatori francesi già nel 2013, quindi un anno prima degli incidenti, avesse denunciato la pericolosità di questi modelli che non resisterebbero alla pressione del gas utilizzato per farle funzionare. Fino ad oggi gli incidenti avevano provocato fratture, persino la perdita di un occhio, ma dopo la morte di Rebecca i controlli saranno più severi.

