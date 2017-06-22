Elena D'Amario a Ibiza per Stefano De Martino? Ecco la conferma del gossip
di Redazione
22/06/2017
Elena D’Amario a Ibiza per Stefano De Martino? Anche questa estate è cominciata con l’ipotesi di una relazione clandestina tra i due ballerini. Nell’arco di queste ore però ecco che arrivata la conferma del gossip. Tra Elena D’Amario e Stefano De Martino dunque è amore? Elena D’Amario e Stefano De Martino ancora una volta nel mirino del gossip. Secondo alcuni rumors infatti la ballerina avrebbe raggiunto l’ex marito di Belen Rodriguez a Ibiza, dove si trova per passare l’estate insieme al figlio Santiago. L’inizio del gossip circa la relazione tra i due ballerini ogni estate sta diventando quasi un rito, inizialmente si era parlato anche dell’avvicinamento di Stefano De Martino con Daynne Mello e Desièe Popper… Ma l’unica donna sarebbe solo ed esclusivamente Elena D’Amario. Nel momento in cui però si è parlato di una vacanza a Ibiza ecco che i fan si sono messi subito alla ricerca della conferma della news e, dopo pochi giorni di silenzio, ecco che Elena D’Amario svela la verità su quello che sta succedendo. Elena D’Amario dunque è a Ibiza con Stefano De Martino? La ballerina forse non ha mai raggiunto Stefano De Martino a Ibiza e il motivo è davvero molto semplice… Elena D’Amario in questi giorni si trova a New York per lavoro, come ampiamente documentato sul suo profilo Instagram. Il gossip circa la relazione con il ballerino di Amici di Maria De Filippi però non è ancora decaduto del tutto, a quanto pare la coppia riesce solo a nascondersi meglio di quanto immaginassimo.
