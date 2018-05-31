Regala panna al cliente: gelataio multato per lo scontrino

La Guardia di Finanza ha multato un gelataio di Torino perché sullo scontrino non aveva indicato la panna. Le fiamme gialle hanno smentito ma il gelataio protesta.

Multa di 500 euro

La gelateria di corso Belgio a Torino esiste da circa 20 anni e Cristian Ciacci, il proprietario, ha preso diverse multe, anche per non aver fatto un scontrino. In quel caso però non replicò perché sapeva di essere in difetto. Oggi le cose stanno diversamente, la Finanza lo ha multato perché ha regalato la panna del gelato al cliente. Succede, quando si hanno rapporti di amicizia con i clienti, che i gelatai non facciano pagare un sovrapprezzo per l'aggiunta di panna fresca. Purtroppo quei clienti hanno anche dimenticato di prendere lo scontrino prima di uscire e dopo aver controllato l'importo e i gelati, e fiamme gialle hanno visto che qualcosa non quadrava: lo scontrino battuto non era in regola. Per fare ricorso il gelataio deve perdere tre giornate lavorative mentre se paga entro 30 giorni può ridurla di 1/3.

La spiegazione della Finanza

La Guardia di Finanza, come riporta il Corriere della Sera ha puntualizzato che il personale ha effettuato un controllo secondo le modalità di rito nei confronti dei due clienti che si trovavano fuori dalla gelateria. Non hanno esibito lo scontrino ma hanno riferito di aver speso 4,50 euro. Le fiamme gialle sono entrate nella gelateria per la verifica non trovando lo scontrino, il gelataio si è giustificato esibendone uno di 4 euro sostenendo che di aver regalato la panna. Purtroppo lo scontrino mostrato era stato emesso in un orario successivo al controllo.