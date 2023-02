Il Regno Unito sperimenta la settimana corta: si lavora 4 giorni su 7. I risultati sono così sorprendenti che verranno presentati in Parlamento.

Regno Unito sperimenta la settimana corta: meno stress, più ricavi

Nel Regno Unito è stata sperimentata la settimana corta, un testo limitato ma dai risultati sorprendenti su 61 aziende per un totale di circa 2900 lavoratori dipendenti.

Le aziende coinvolte nell’esperimento hanno ridotto la settimana lavorativa da 5 a 4 giorni alla settimana, il periodo di prova è durato un semestre. I risultati sono stati a dir poco incoraggianti, tanto che la maggioranza delle aziende ha deciso di estendere il periodo di prova, e alcune hanno adottato la settimana corta in modo permanente. Per citare i numeri, 56 aziende hanno esteso la prova e, di queste, 18 l’hanno resa permanente.

Come anticipato, i risultati della sperimentazione sono stati più che positivi, dai sondaggi condotti sul personale emerge che: il 39% afferma di essere meno stressato; il 40% dorme meglio; il 54% trova più facile bilanciare il lavoro e le responsabilità domestiche; il numero di giorni di malattia è diminuito di circa due terzi; il 57% in meno dei dipendenti ha lasciato le aziende rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Oltre ai suddetti dati, è stato sfatato anche il mito della minore produttività legata alla settimana corta. Infatti, le prestazioni aziendali sono addirittura migliorate durante il periodo di prova: in media i ricavi hanno subito un incremento del +1,4%. Si sottolinea che durante il periodo di prova, gli stipendi dei dipendenti sono rimasti invariati.

I vantaggi della settimana corta: oggi i risultati dell’esperimento verranno presentati al Parlamento inglese

I risultati dell’esperimento consistente nell’adozione per un semestre della settimana lavorativa corta (4 giorni anziché 5 alla settimana) verranno presentati ai parlamentari del Regno Unito nel corso della giornata di oggi (21 febbraio 2023). Lo scopo del progetto era infatti anche quello di sollecitare la politica britannica ad adottare la settimana lavorativa di 32 ore.

Il direttore della 4 Day Week Campaign, Joe Ryle, pensa che questo esperimento possa rappresentare un importante momento di svolta per il Regno Unito: “In un’ampia varietà di settori, il benessere è migliorato notevolmente per il personale e la produttività aziendale è stata mantenuta o migliorata in quasi tutti i casi. Siamo davvero soddisfatti dei risultati e si spera che dimostrino che è sicuramente giunto il momento di implementare una settimana di quattro giorni in modo più ampio”.