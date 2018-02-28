Home Scienza e Tecnologia Rete 4g? Vodafone e Nokia volano sulla Luna

di Redazione 28/02/2018

Le società pensano già ad una nuova rete 4G in circolazione, e Nokia e Vodafone hanno dato annuncio che sono pronti a creare un sistema per la trasmissione di dati ad alta velocità sulla Luna. La nuova rete sarà utile per le comunicazioni della “Mission to the Moon”, un innovativo progetto per tornare sulla Luna nel 2019, a distanza di 50 anni dall'arrivo dell’astronauta statunitense Neil Armstrong sul nostro satellite naturale. Rete 4G sulla Luna Vodafone Germania e Nokia hanno annunciato che sono pronti a mettere in circolo le tecnologie per le telecomunicazioni. La rete 4G lunare servirà a mettere in comunicazione i due rover con Alina, il modulo di atterraggio per il loro trasporto da qui alla superficie lunare. Nokia ha detto di voler creare un sistema di comunicazione molto compatto, il cui uso consentirà di realizzare una soluzione a basso consumo energetico, senza andare a pesare sulle batterie dei rover e degli altri dispositivi. Se tutto avrà il giusto funzionamento, la connessione 4G trasmetterà un flusso di immagini ad alta definizione dai due rover ad Alina, che a sua volta sarà in grado di inviare il segnale verso la Terra. Rete 4G sulla Luna, la critica L’impegno di marchi così noti e importanti in una missione spaziale ha già smosso le critiche di diversi osservatori, che hanno il sospetto si tratti più che altro di un’iniziativa per aumentare il marketing. Se tutto dovesse andare per il verso giusto, marchi come Audi, Vodafone e Nokia avranno il loro boom in campo economico, anche se la missione mantiene lo stesso alcuni scopi scientifici interessanti e che di fatto sono fattibili grazie alla partecipazione di questi colossi. La Mission to the Moon ha come scopo l’esplorazione da vicino del sito in cui arrivò l’Apollo 17 e dove fu parcheggiato il fuoristrada lunare della NASA. Fino ad oggi le sole immagini recenti di cosa c'è lì attualmente provengono dal Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), una sonda inviata dalla NASA per orbitare intorno alla Luna e studiarne i tratti.

