Polo Nord, sembra strano ma lì fa più caldo che in Italia

Redazione Avatar

di Redazione

28/02/2018

Oggi l'Europa batte i denti per una forte ondata di gelo, e invece le terre al Polo Nord del vecchio continente vivono una situazione climatica mite. A Longyearbyen, nell'arcipelago delle Isole Svalbard, quasi 80° Nord di latitudine, una delle zone più abitate a nord del pianeta, ha sfiorato una temperatura lo scorso lunedì 26 febbraio 2018 di +1.3/+4.7°C, di gran lunga superiori a quelli di gran parte delle città italiane, inclusi Napoli e Roma!

Polo Nord, in Italia fa più freddo

Per le isole Svalbard, a febbraio si è toccato un picco di +7°C e a gennaio un picco di +9.7°C. Certo, siamo davanti non ad un record che fa sorridere ma ad una situazione climatica del tutto anomala. Infatti la regressione di correnti artico-russe verso l'Europa succede se un anticiclone dinamico si muoveverso il Nord Atlantico e l'area polare, portando aria calda di lontana origine subtropicale fino al Polo, sbaragliando via il semipermanente Vortice Polare. E' normale dunque avere un forte gelo europeo contro invece temperature molto elevate in area polare e nord atlantica. Anche in Islanda c'è un clima mite rispetto al normale, in quanto a Reykjavik gli estremi termici del 26 febbraio sono stati di +6.9/+7.6°C, decisamente più alti non solo a quelli di Roma ma anche a quelli di Napoli e Olbia. Basti pensare che la minima del 27 febbraio è stata superiore a quella di Palermo! Reykjavik si classifica in questi giorni come una delle capitali più miti d'Europa nella notte.

Polo Nord, il meteo vede clima più mite

Va infine messo in evidenza come le terre polari stiano subendo il Global Warming in modo molto più forte rispetto al resto del pianeta. Alle Svalbard negli ultimi 20 anni gli inverni sono stati circa 7°C più miti in confronto alle medie del trentennio 1960- 1990! La situazione attuale è dunque da sgranare gli occhi, da tirare fuori sciarpa e cappello e sicuramente da mettersi in guardia per questo strano cambiamento climatico.
