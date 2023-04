Ricami su tessuti: i migliori consigli da seguire per un risultato soddisfacente

Come consigliano gli stilisti più importanti e celebri al mondo, non sempre l’eccesso è la chiave di un grande successo dal punto di vista estetico.

Talvolta, basta una semplice personalizzazione per ottenere il proprio risultato sperato, soddisfacente dal punto di vista estetico e non solo.

Tra le possibili azioni che possono essere svolte, in termini di personalizzazione, c’è sicuramente quella del ricamo: l’Italia eccelle per i ricami sui tessuti, una delle componenti più importanti del made in Italy, tanto da comportare la nascita e lo sviluppo di un’arte e diffusa praticamente in tutto il mondo.

Per questo motivo, guardando soprattutto alle componenti del made in Italy e del successo dei ricami su tessuti, è possibile considerare quali possono essere i migliori consigli da seguire per ottenere un risultato soddisfacente, realizzando un ricamo esteticamente valido e funzionale anche al look che si vuole ottenere.

Ricami piccoli e ben posizionati

Il primo consiglio da seguire, a proposito di come realizzare i migliori ricami possibili su tessuti, riguarda la forma e lo stile del ricamo che vuole essere realizzato.

Molto spesso, infatti, sperando di ottenere un grande risultato dal punto di vista estetico, tantissime persone credono che la chiave di tutto sia la grande misura l’eccesso dal punto di vista stilistico. In realtà, è dimostrato che ad essere esteticamente più validi sono i ricami piccoli, purché siano ben posizionati.

Innanzitutto, dunque, bisognerà scegliere un simbolo valido dal punto di vista estetico, in base al tipo di stile che vuole essere ottenuto con il proprio abbigliamento. In secondo luogo, sarà necessario considerare la dimensione del simbolo che vuole essere applicato al proprio capo di abbigliamento, scegliendo sempre un qualcosa di minimale e posizionando, in modo corretto, il simbolo.

Naturalmente, rivolgendosi ad esperti nel settore, si riceveranno anche dei consigli in merito al corretto posizionamento del ricamo sul tessuto, così da non incorrere in errori di grossolanità e posizionamento sbagliato, che potrebbero certamente peggiorare la propria condizione, soprattutto dal punto di vista prettamente estetico.

Scegliere un buon tessuto

Dopo aver scelto quale vuole essere il ricamo, soprattutto guardando alle specifiche componenti del singolo e del posizionamento di quest’ultimo, è possibile fare lo stesso anche con il tessuto. In realtà, si tratta di un punto molto importante da considerare, dal momento che tantissime persone sbagliano nella scelta di un tessuto valido, in base al simbolo che vuole essere posizionato in termini di ricamo.

Non tutti i tessuti sono adatti al tipo di ricamo che vuole essere realizzato, dunque bisognerà sempre ricordare quale sia, innanzitutto, il grado di difficoltà e di complessità stilistica di un ricamo.

In secondo luogo, sarà possibile scegliere anche il proprio tessuto sulla base dei preziosismi estetici di quest’ultimo e delle specifiche esigenze, anche dal punto di vista del look e del vestiario che si vorrà ottenere, da considerare.

Dopo aver valutato sia l’importanza del simbolo che del tessuto da scegliere, sarà possibile proseguire con una corretta personalizzazione stilistica, a proposito di possibili firme, simboli particolari, posizionamenti specifici e tanto altro ancora.

Come ottenere un corretto ricamo su tessuto

Detto questo, l’ultimo parametro che dovrà essere considerato riguarda il modo in cui, più semplicemente, potrà essere ottenuto un corretto ricamo su tessuto. Non tutti sono in grado di portare a termine una procedura di questo genere, dal momento che richiede una certa manualità e conoscenza della disciplina del ricamo.

Per questo motivo, potrebbe essere molto utile riferirsi ad un professionista del settore, così da realizzare degli ottimi ricami su tessuti specificando quali siano le proprie esigenze e potendo avere anche un’anteprima del risultato.