Visitare Roma, alcuni consigli pratici

Non c’è ombra di dubbio che Roma si possa considerare come una delle città più belle in tutto il mondo. La Città Eterna ha un fascino unico ed è facile intuire il motivo per cui tantissimi turisti arrivano da ogni parte del mondo per visitarla.

Nel caso in cui anche voi abbiate questo forte desiderio, ecco alcuni suggerimenti di carattere pratico che vi possono tornare utili per ammirare Roma senza disagi o, in ogni caso, in maniera del tutto serena e tranquilla.

Contenuti



La scelta della struttura in cui dormire a Roma

Ecco uno dei consigli più importanti da tenere in considerazione, ovvero la scelta della struttura in cui soggiornare. Come si può facilmente intuire, la cosa migliore da fare è sempre quella di individuare un albergo che sia presente nelle vicinanze rispetto ai luoghi che si vogliono visitare a Roma. Come si può facilmente intuire non manca un’ampia e variegata gamma di strutture, che vanno bene sia per chi non ha problemi di denaro, sia per chi invece vuole risparmiare.

La prenotazione deve avvenire sempre e comunque con un bel po’ di anticipo.

Raggiungere il centro di Roma

Se arrivate a Roma in aereo piuttosto che via nave, o anche in treno, è importante mettere in evidenza come ci sono diversi collegamenti che si possono sfruttare.

Per la vostra praticità e comodità è chiaramente suggerito il servizio di transfer privato, che è disponibile h24. Sono tante le aziende che, al giorno d’oggi, consentono di sfruttare un servizio come Civitavecchia transfer per raggiungere le zone centrali di Roma in modo tranquillo e rapido, soprattutto se si hanno valigie ingombranti o se si viaggia con bambini, arrivano dal ben noto porto di Civitavecchia.

Quando visitare Roma

Non c’è ombra di dubbio che Roma si può visitare praticamente tutto l’anno. Detto questo, ci sono dei periodi in cui è più consigliato visitare la Città Eterna e altri dove, probabilmente, non è la soluzione più azzeccata.

Va detto che durante la stagione estiva, ad esempio, ci sarà bel tempo, ma ci saranno anche molti più turisti. La stagione primaverile è probabilmente la soluzione più adatta, anche per via del fatto che manca l’afa estiva, così come le piogge non sono frequenti come in inverno.

Dove conviene mangiare a Roma

Uno dei migliori suggerimenti è quello di optare sempre e comunque per un locale tipico. È in questi posti, infatti, che si possono gustare i veri piatti della tradizione romana.

Cercate di evitare di andare a casaccio, facendosi guidare più che altro dal pensiero legato allo spendere poco. Attenzione anche a non fare troppo affidamento sui ristoranti che si trovano nelle zone più turistiche: tante promosse circa piatti gustosi e a buon prezzo, ma in realtà spesso e volentieri sia la qualità che la spesa finale non valgono assolutamente la candela.

Per questo motivo, il consiglio è anche quello di fare riferimento al web. Abbiamo uno strumento così importante a disposizione, perché non sfruttarlo? Dare uno sguardo alle recensioni, magari anche per capire come sono realizzati alcuni piatti tipici, oppure chiedendo direttamente a qualcuno del posto i locali in cui si mangiano i piatti della tradizione culinaria romana di qualità.

Sempre in riferimento al cibo, è giusto mettere in evidenza come siano sconsigliati i pic-nic improvvisati nelle piazze.

Stesso discorso per quanto riguarda il fatto di consumare anche solo un panino sedendosi sulle scalinate dei monumenti più importanti. Evitate pure di bagnarvi nelle fontane, visto che si corre il rischio di beccarsi una multa salatissima. E, a proposito di acqua, potete anche evitare di spendere soldi per l’acquisto delle bottigliette, dato che a Roma non mancano di sicuro i nosoni, ovvero le fontanelle pubbliche in cui fare rifornimento.