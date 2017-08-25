Riccardo Gismondi contro Uomini e Donne, cos'è successo?
di Redazione
25/08/2017
Riccardo Gismondi contro Uomini e Donne? La news nel corso delle ultime ore ha letteralmente invaso il mondo del web, tanto che molti fan dell'ex tronista si stanno chiedendo: cos'è successo?
Riccardo Gismondi vs Uomini e DonneRiccardo Gismondi contro Uomini e Donne? Il ragazzo dopo l'avventura vissuta a Temptation Island ha deciso di allontanarsi il più possibile dal mondo del gossip ma non solo.... Dopo le varie lamentele dei fan che da tempo non vedevano postate foto insieme alla fidanzata Camilla Mangiapelo, l'ex tronista ha ampliato leggermente la sua vita social. La cosa ha immediatamente reso felici i fan di Uomini e Donne, anche se adesso pare che sia arrivato un leggero punto di rottura, come mai?
Riccardo Gismondi nuova bufera dopo Uomini e DonneRiccardo Gismondi, sia nel suo percorso a Uomini e Donne che a Temptation Island, ha dimostrato di essere un ragazzo dai nervi poco saldi. Qualcuno l'ha definito anche una leggera testa calda, che molto spesso non pensa a sufficienza prima di reagire. La conferma di quanto detto è arrivata proprio con Temptation Island quando ha deciso di anticipare la sua fuori uscita dal gioco proprio a causa della sua gelosia nei confronti della fidanzata Camilla Mangiapelo. Ma dunque cosa ha scatenato la nuova bufera per il tronista dopo Uomini e Donne?
Riccardo Gismondi contro i fan sui social, perché?Riccardo Gismondi è un ragazzo che non le manda a dire... L'ex tronista è stato nuovamente infastidito da alcuni fan che su Instagram avrebbero commentato in modo poco carico le sue foto e quelle della fidanzata Camilla Mangiapelo. L'ex tronista questa volta ha deciso di scagliarsi contro il fan di Uomini e Donne rispondendo al commento sui social: "Continui a venire ogni volta sotto le mie foto e della mia ragazza per fare esplodere quell'invidia che altrimenti corroderebbe la tua vita".
Articolo Precedente
Sei depresso? Google Search ti aiuta a capire i segnali con Clinical Depression
Articolo Successivo
In sedia a rotelle per aver mangiato pollo, la storia shock di Amy/Foto
Redazione