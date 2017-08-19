Andrea Melchiorre nuovo tronista di Uomini e Donne: "Si, perché no!"
di Redazione
19/08/2017
Andrea Melchiorre nuovo tronista di Uomini e Donne? L'ex corteggatore e ex tentatore di Temptation Island a quanto pare ha già chiuso la frequentazione con Giulia Latini, tanto da valutare un percorso sul Trono Classico di Maria De Filippi. A una recente intervista sulla possibilità del trono ha risposto: "Si, perché no!". Andrea Melchiorre nuovo tronista di Uomini e Donne? Nei giorni scorsi abbiamo avuto la tanto desiderata conferma di Mattia Marciano, che dal prossimo settembre occuperà la poltrona rossa del Trono Classico del programma di Maria De Filippi. Per quanto riguarda il Trono Rosa e il Trono Gay invece al momento resta tutto top secret. Giulia Latini era già data per protagonista di Uomini e Donne ma a quanto pare lo zampino di Andrea Melchiorre ha stravolto i suoi piani. I due infatti si frequenterebbero da qualche settimana, anche se recentemente il bel fashion blogger ex corteggiatore e tentatore sarebbe stato avvistato intento a baciare un'altra... Al punto di far parlare già di infedeltà nei confronti di Giulia Latini. Nel corso di un'intervista rilasciata a Spy, Andrea Melchiorre, ha nuovamente parlato della Latini, senza però dire molto: "È una bella ragazza, c’è curiosità, ma per adesso non posso ancora sbilanciarmi".
Andrea Melchiorre pronto per essere il nuovo tronista di Uomini e Donne?Andrea Melchiorre dopo la delusione avuta dalla relazione con Valentina Dallari ha deciso di dedicarsi molto di più alla sua carriera che l'ha dirottato oltre oceano... Adesso però per Melchiorre è giunto il momento di tornare in Italia e forse di trovare anche una fidanzata, che potrebbe essere proprio Giulia Latini. L'ex corteggiatore comunque sia non escluse neanche un ritorno a Uomini e Donne ma in qualità di tronista: “Se fossi single, sì, perché no". Chissà da cosa dipende il "se fossi".... Manca poco dunque all'annuncio ufficiale di Giulia Latini?
Articolo Precedente
Federica Pellegrini fidanzata con Gabriele Detti? Nuovo amore a bordo piscina
Redazione