Ricerca Lavoro, le lauree umanistiche sono considerate inutili?

di Redazione 20/02/2018

La ricerca del lavoro in Italia nell'arco degli ultimi anni comincia sempre dopo i 25 e i 26 anni. Il dato allarmante viene incrementato dal fatto che è solo e sempre di più i ragazzi che finiscono gli studi sulla soglia dei 30 anni... Ma se vi dicessimo che le lauree umanistiche sono considerate tra le più inutili e inadatte allo sviluppo di determinati lavori? La laurea serve nel mondo del lavoro? Molte volte abbiamo avuto modo di trattare l'argomento lauree, chiedendoci se potessero servire davvero nel mondo del lavoro. Nell'arco di questi anni sono diversi gli studi sociali che sono state rifatte A tal proposito, Dai quali sarebbero emersi dei dati davvero preoccupanti uno tra questi riguarda gli studenti universitari che terminano il corso di studi sempre vicino ai 30 anni e quasi mai prima ma non solo... Sono sempre di più gli studenti che dopo il conseguimento della laurea hanno notato come questa non si è servita poi nella ricerca lavoro. Le lauree umanistiche sono le più inutili? Ad incoraggiare gli studenti delle superiori che si affacciano al mondo dell'università cioè una nuova ricerca sociale elaborata negli Stati Uniti. Un report dell'American Academy of Arts and Sciences attraverso la serie di sondaggi è riuscita a dimostrare come le lauree umanistiche non aiutino realmente nel mondo del lavoro. Il dato allarmante la riguarda la tipologia e il percorso di studi che viene fatto nei corsi di laurea a indirizzo umanistico, ma dal reddito accumulato in un anno da coloro che lavorano dopo aver conseguito questo titolo di studio. Ricerca del lavoro e laurea: Cosa fare dopo gli studi? Una delle cose che preoccupa gli studenti universitari nel mondo senza ombra di dubbio e la ricerca del lavoro. Nell'arco degli anni si diffuse sempre di più l'idea secondo cui la laurea aumenti i dubbi sulla cosa fare dopo gli studi. Il report pubblicato dalla American Academy of Arts and Sciences rivela come le arti liberali riescono a garantire dei margini di entrata molto più soddisfacenti è Superiore rispetto chi consegue i titoli di studi della laurea scienze. Uno dei consigli potrebbe essere quello di cambiare prontamente al corso di laurea prima ancora del suo conseguimento?

