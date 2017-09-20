Ricoverato in gravi condizioni Salvador Sobral, vincitore dell’Eurovision Song Contest 2017

Grave problema al cuore, Salvador Sobral in attesa di trapianto a Lisbona

Salvador Sobral è in gravi condizioni

La malattia di Salvador Sobral e il ritiro dalle esibizioni dal vivo

Salvador Sobral sta male: il vincitore della scorsa edizione dell’Eurovision Song Contest 2017 con Amar pelos dois, è stato ricoverato d’urgenza in gravi condizioni a causa di un problema al cuore ed è in attesa di trapianto. Cancellate le prossime esibizioni. Da sempre soffre di una grave patologia cardiaca, ma non ama parlarne e anche a Kiev ha chiesto che la sua privacy fosse rispettata.Già sul palco diaveva mostrato le sue cagionevoli condizioni di salute:, il vincitore dell’, è stato ricoverato in gravi condizioni. Da tempo l’artista portoghese è malato al cuore, ma non ha mai voluto dare spiegazioni alla stampa, chiedendo di parlare solo di musica anche durante l’che ha visto prevalere la sua canzonea discapito delladibrano conosciuto comee diventato un vero tormentone.Il cantante si trova attualmente ricoverato presso, in Portogallo. Salvador Sobral viene costantemente monitorato dal personale medico della struttura sanitaria e, dalle notizie giunte alladi tutto il mondo, sembra che sia in attesa di undi. Del resto, si sapeva dai tempi di Kiev che l’artista era malato, tanto che la sorella, scrittrice del pezzo vincente, era pronta a sostituirlo in caso che le sue cagionevolinon avessero permesso l’esibizione dal vivo della canzone. Al momento, al posto degli, sono le macchine ad espletare tutte le. A rivelarlo, un familiare ai microfoni dell’emittenteSolo qualche settimana fa, il cantante Salvador Sobral aveva annunciato il suo momentaneo, con un video pubblicato sui suoi canali social e diventato virale presso i suoi fan. Grazie all’Eurovision Song Contest 2017 tenutosi a Kiev, il ragazzo originario delha fatto innamorare della sua musica persone da ogni parte del mondo con lacommovente Amar pelos dois. L’artista è stato costretto ad uno stop temporaneo a causa delle sue precarie condizioni di salute. Ha dichiarato che è arrivato il momento di consegnare il suoe lasciare da parte i concerti per andare a risolvere il suo. Come un presagio, Salvador ha voluto salutare i suoi fan non solo per rassicurarli, bensì per ringraziarli di tutto l’affetto. Questa estate, dopo 20 concerti dal vivo, l’ultimo il 9 settembre 2017 a E, ha deciso di smettere e di. Ma non prima di aver cantato con la, la quale è scoppiata in lacrime.