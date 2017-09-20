Ricoverato in gravi condizioni Salvador Sobral, vincitore dell’Eurovision Song Contest 2017
di Redazione
20/09/2017
Salvador Sobral sta male: il vincitore della scorsa edizione dell’Eurovision Song Contest 2017 con Amar pelos dois, è stato ricoverato d’urgenza in gravi condizioni a causa di un problema al cuore ed è in attesa di trapianto. Cancellate le prossime esibizioni. Da sempre soffre di una grave patologia cardiaca, ma non ama parlarne e anche a Kiev ha chiesto che la sua privacy fosse rispettata.
Grave problema al cuore, Salvador Sobral in attesa di trapianto a LisbonaGià sul palco di Kiev aveva mostrato le sue cagionevoli condizioni di salute: Salvador Sobral, il vincitore dell’Eurovision 2017, è stato ricoverato in gravi condizioni. Da tempo l’artista portoghese è malato al cuore, ma non ha mai voluto dare spiegazioni alla stampa, chiedendo di parlare solo di musica anche durante l’Eurovision Song Contest che ha visto prevalere la sua canzone Amar pelos dois a discapito della scimmia nuda di Francesco Gabbani, brano conosciuto come Occidentali’s Karma e diventato un vero tormentone.
Salvador Sobral è in gravi condizioniIl cantante si trova attualmente ricoverato presso l’ospedale Santa Cruz en Carnaxide a Lisbona, in Portogallo. Salvador Sobral viene costantemente monitorato dal personale medico della struttura sanitaria e, dalle notizie giunte alla stampa di tutto il mondo, sembra che sia in attesa di un urgente trapianto di cuore. Del resto, si sapeva dai tempi di Kiev che l’artista era malato, tanto che la sorella, scrittrice del pezzo vincente, era pronta a sostituirlo in caso che le sue cagionevoli condizioni di salute non avessero permesso l’esibizione dal vivo della canzone. Al momento, al posto degli organi, sono le macchine ad espletare tutte le funzioni vitali. A rivelarlo, un familiare ai microfoni dell’emittente TV7 Dias.
La malattia di Salvador Sobral e il ritiro dalle esibizioni dal vivoSolo qualche settimana fa, il cantante Salvador Sobral aveva annunciato il suo momentaneo ritiro dalle scene, con un video pubblicato sui suoi canali social e diventato virale presso i suoi fan. Grazie all’Eurovision Song Contest 2017 tenutosi a Kiev, il ragazzo originario del Portogallo ha fatto innamorare della sua musica persone da ogni parte del mondo con la ballata commovente Amar pelos dois. L’artista è stato costretto ad uno stop temporaneo a causa delle sue precarie condizioni di salute. Ha dichiarato che è arrivato il momento di consegnare il suo corpo alla scienza e lasciare da parte i concerti per andare a risolvere il suo problema cardiaco. Come un presagio, Salvador ha voluto salutare i suoi fan non solo per rassicurarli, bensì per ringraziarli di tutto l’affetto. Questa estate, dopo 20 concerti dal vivo, l’ultimo il 9 settembre 2017 a Estoril, ha deciso di smettere e di curarsi. Ma non prima di aver cantato con la sorella Luisa, la quale è scoppiata in lacrime.
