Rifiuti aerei scambiati per oggetti extra terrestri, caos in India

Una storia divertente arriva dall'India e in particolare dallo stato settentrionale di Haryana dove è caduto uno strano oggetto dal cielo. La popolazione ha portato a casa una reliquia convinta che si trattasse di qualcosa di divino ma erano solo rifiuti umani.

Pezzo di ghiaccio caduto dal cielo

Notizie del genere non si leggono tutti i giorni, fosse accaduto da noi avremmo dato la colpa alle mezze stagioni che non esistono più e all'inquinamento. Lo scorso sabato i residenti del villaggio di Fazilpur Badli sono stati spaventati da un tonfo rumoroso, quando si sono avvicinati al luogo da cui proveniva, hanno scoperto un pezzo di ghiaccio di circa 10-12 kg. Un funzionario ha riferito alla BBC che alcuni abitanti del villaggio pensavano che fosse un oggetto extra-terrestre, altri invece che fosse una roccia celestiale e hanno portato alcuni campioni a casa. Il quotidiano Times of India ha riferito che la gente ha nascosto alcuni pezzi nei vestiti e li ha conservati nei frigoriferi di casa.

Rifiuti umani nei cieli dell'India

La verità è stata svelata da Kalia alla BBC dopo che un campione del misterioso oggetto è stato inviato in laboratorio per essere analizzato. Purtroppo il sospetto è che si tratti di escrementi congelati. I bagni degli aerei immagazzinano i rifiuti umani in appositi serbatoi e vengono eliminati all'atterraggio. Le autorità internazionali dell'aviazione hanno riconosciuto che spesso possono verificarsi delle perdite in volo. La conferma che si tratti di escrementi umani è arrivata dal Dipartimento meteorologico indiano, un funzionario ha esaminato il campione escludendo che sia un fenomeno meteorologico.

Il ghiaccio blu del Regno Unito

A dicembre del 2016 un tribunale indiano ha stabilito che le compagnie aeree sarebbero state multate se avessero rilasciato nell'aria i rifiuti dei servizi igienici. E non è la prima volta che un oggetto misterioso cade dall'alto, a gennaio 2016 una donna nello stato centrale del Madhya Pradesh è stata colpita da un pezzo di ghiaccio grande come un pallone da calcio e ha subito una grave lesione alla spalla. In quell'occasione era stato ipotizzato che fosse stata colpita da escrementi congelati. I moderni aerei volano ad altitudini elevate e le temperature sotto lo zero favoriscono il congelamento dei liquidi e degli escrementi, a volte si bloccano nello scarico e cadono sulla terra. L'autorità britannica per l'aviazione civile ha dichiarato che ogni anno vengono segnalate almeno 25 cadute di ghiaccio blu (i rifiuti sono chiamati così per il colore che assumono a causa delle sostanze chimiche utilizzate per neutralizzarli).